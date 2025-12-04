https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abd-kongo-ve-ruanda-arasinda-washington-mutabakatini-duyurdu-washingtonin-kritik-minerallere-1101558303.html
ABD, Kongo ve Ruanda arasında 'Washington Mutabakatı'nı duyurdu: 'Washington’ın kritik minerallere erişimini artıracak'
ABD, Kongo ve Ruanda arasında 'Washington Mutabakatı'nı duyurdu: 'Washington’ın kritik minerallere erişimini artıracak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda arasında kalıcı ateşkes ve silahsızlandırmayı içeren Washington Mutabakatı’nın imzalandığını... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T22:51+0300
2025-12-04T22:51+0300
2025-12-04T22:51+0300
dünya
abd
donald trump
ruanda
kongo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529227_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_16f068de4e97dd8fd278335cd04680e5.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ile Ruanda arasında 'Washington Mutabakatı' olarak adlandırılan barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu.ABD Barış Enstitüsü'nde düzenlenen törende konuşan Trump, anlaşmanın yıllardır süren çatışmaların ardından kalıcı ateşkesi, devlet dışı güçlerin silahsızlandırılmasını, mültecilerin geri dönüşüne yönelik düzenlemeleri ve yasadışı zulümlere karışanlar için adalet ve hesap verebilirlik mekanizmalarını resmileştirdiğini belirtti. Anlaşmanın ayrıca iki ülke ekonomilerinin yeni bir çerçevede bütünleşmesini öngördüğünü ifade etti.Trump aynı törende, ABD’nin hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de Ruanda ile Washington’ın kritik minerallere erişimini artıracak ve ekonomik faydalar sağlayacak ikili anlaşmalar da imzalayacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abdden-venezuella-icin-en-yuksek-seviye-uyari-ulkeyi-derhal-terk-edin-1101558192.html
ruanda
kongo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529227_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a6035bec2a771902eca41f89f25b86e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, ruanda, kongo
abd, donald trump, ruanda, kongo
ABD, Kongo ve Ruanda arasında 'Washington Mutabakatı'nı duyurdu: 'Washington’ın kritik minerallere erişimini artıracak'
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda arasında kalıcı ateşkes ve silahsızlandırmayı içeren Washington Mutabakatı’nın imzalandığını açıklarken, ABD’nin iki ülkeyle kritik minerallere erişimi artıracak ikili ekonomik anlaşmalar da yaptığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ile Ruanda arasında 'Washington Mutabakatı' olarak adlandırılan barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu.
ABD Barış Enstitüsü'nde düzenlenen törende konuşan Trump, anlaşmanın yıllardır süren çatışmaların ardından kalıcı ateşkesi, devlet dışı güçlerin silahsızlandırılmasını, mültecilerin geri dönüşüne yönelik düzenlemeleri ve yasadışı zulümlere karışanlar için adalet ve hesap verebilirlik mekanizmalarını resmileştirdiğini belirtti. Anlaşmanın ayrıca iki ülke ekonomilerinin yeni bir çerçevede bütünleşmesini öngördüğünü ifade etti.
Trump aynı törende, ABD’nin hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de Ruanda ile Washington’ın kritik minerallere erişimini artıracak ve ekonomik faydalar sağlayacak ikili anlaşmalar da imzalayacağını açıkladı.