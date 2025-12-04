https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abd-kongo-ve-ruanda-arasinda-washington-mutabakatini-duyurdu-washingtonin-kritik-minerallere-1101558303.html

ABD, Kongo ve Ruanda arasında 'Washington Mutabakatı'nı duyurdu: 'Washington’ın kritik minerallere erişimini artıracak'

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda arasında kalıcı ateşkes ve silahsızlandırmayı içeren Washington Mutabakatı'nın imzalandığını... 04.12.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ile Ruanda arasında 'Washington Mutabakatı' olarak adlandırılan barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu.ABD Barış Enstitüsü'nde düzenlenen törende konuşan Trump, anlaşmanın yıllardır süren çatışmaların ardından kalıcı ateşkesi, devlet dışı güçlerin silahsızlandırılmasını, mültecilerin geri dönüşüne yönelik düzenlemeleri ve yasadışı zulümlere karışanlar için adalet ve hesap verebilirlik mekanizmalarını resmileştirdiğini belirtti. Anlaşmanın ayrıca iki ülke ekonomilerinin yeni bir çerçevede bütünleşmesini öngördüğünü ifade etti.Trump aynı törende, ABD’nin hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de Ruanda ile Washington’ın kritik minerallere erişimini artıracak ve ekonomik faydalar sağlayacak ikili anlaşmalar da imzalayacağını açıkladı.

