Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abd-kongo-ve-ruanda-arasinda-washington-mutabakatini-duyurdu-washingtonin-kritik-minerallere-1101558303.html
ABD, Kongo ve Ruanda arasında 'Washington Mutabakatı'nı duyurdu: 'Washington’ın kritik minerallere erişimini artıracak'
ABD, Kongo ve Ruanda arasında 'Washington Mutabakatı'nı duyurdu: 'Washington’ın kritik minerallere erişimini artıracak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda arasında kalıcı ateşkes ve silahsızlandırmayı içeren Washington Mutabakatı’nın imzalandığını... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T22:51+0300
2025-12-04T22:51+0300
dünya
abd
donald trump
ruanda
kongo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529227_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_16f068de4e97dd8fd278335cd04680e5.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ile Ruanda arasında 'Washington Mutabakatı' olarak adlandırılan barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu.ABD Barış Enstitüsü'nde düzenlenen törende konuşan Trump, anlaşmanın yıllardır süren çatışmaların ardından kalıcı ateşkesi, devlet dışı güçlerin silahsızlandırılmasını, mültecilerin geri dönüşüne yönelik düzenlemeleri ve yasadışı zulümlere karışanlar için adalet ve hesap verebilirlik mekanizmalarını resmileştirdiğini belirtti. Anlaşmanın ayrıca iki ülke ekonomilerinin yeni bir çerçevede bütünleşmesini öngördüğünü ifade etti.Trump aynı törende, ABD’nin hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de Ruanda ile Washington’ın kritik minerallere erişimini artıracak ve ekonomik faydalar sağlayacak ikili anlaşmalar da imzalayacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abdden-venezuella-icin-en-yuksek-seviye-uyari-ulkeyi-derhal-terk-edin-1101558192.html
ruanda
kongo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529227_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a6035bec2a771902eca41f89f25b86e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, ruanda, kongo
abd, donald trump, ruanda, kongo

ABD, Kongo ve Ruanda arasında 'Washington Mutabakatı'nı duyurdu: 'Washington’ın kritik minerallere erişimini artıracak'

22:51 04.12.2025
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda arasında kalıcı ateşkes ve silahsızlandırmayı içeren Washington Mutabakatı’nın imzalandığını açıklarken, ABD’nin iki ülkeyle kritik minerallere erişimi artıracak ikili ekonomik anlaşmalar da yaptığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ile Ruanda arasında 'Washington Mutabakatı' olarak adlandırılan barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu.
ABD Barış Enstitüsü'nde düzenlenen törende konuşan Trump, anlaşmanın yıllardır süren çatışmaların ardından kalıcı ateşkesi, devlet dışı güçlerin silahsızlandırılmasını, mültecilerin geri dönüşüne yönelik düzenlemeleri ve yasadışı zulümlere karışanlar için adalet ve hesap verebilirlik mekanizmalarını resmileştirdiğini belirtti. Anlaşmanın ayrıca iki ülke ekonomilerinin yeni bir çerçevede bütünleşmesini öngördüğünü ifade etti.
Trump aynı törende, ABD’nin hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de Ruanda ile Washington’ın kritik minerallere erişimini artıracak ve ekonomik faydalar sağlayacak ikili anlaşmalar da imzalayacağını açıkladı.
ABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
DÜNYA
ABD’den Venezüella için en yüksek seviye uyarı: 'Ülkeyi derhal terk edin'
22:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала