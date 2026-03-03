Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Saldırmasaydık İran saldıracaktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Saldırmasaydık İran saldıracaktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, operasyondan önce İran'dan eli kulağında bir saldırı olacağını söyleyerek "Saldırmasaydık, İran saldıracaktı" dedi. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran'dan yakın zamanda gelen bir tehdit olduğunu söyledi. Rubio gazetecilere yaptığı açıklamada "Saldırmasaydık, İran saldıracaktı" ifadesini kullandı.Rubio, ABD'nin İran'ın balistik füze yeteneklerini yok etmeye ve İran donanmasının küresel denizciliğe yönelik tehdidine yanıt vermeye odaklandığını ifade etti:
00:18 03.03.2026 (güncellendi: 00:38 03.03.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, operasyondan önce İran'dan eli kulağında bir saldırı olacağını söyleyerek "Saldırmasaydık, İran saldıracaktı" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran'dan yakın zamanda gelen bir tehdit olduğunu söyledi.
Rubio gazetecilere yaptığı açıklamada "Saldırmasaydık, İran saldıracaktı" ifadesini kullandı.
Rubio, ABD'nin İran'ın balistik füze yeteneklerini yok etmeye ve İran donanmasının küresel denizciliğe yönelik tehdidine yanıt vermeye odaklandığını ifade etti:

Misyonumuz ve odağımız, balistik füze yeteneklerinin ve bunları üretme kabiliyetlerinin yanı sıra İran donanmasının küresel denizciliğe yönelik tehdidinin yok edilmesidir.

