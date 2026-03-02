https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/yillik-gelir-vergisi-beyannamesi-verme-donemi-basladi-1103926573.html

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beyannamelerin 31 Mart Salı

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı. GİB’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre mükellefler, beyannamelerini 31 Mart Salı gününe kadar verebilecek.Kimler elektronik ortamdan beyan verecek?Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2025 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.Hazır Beyan Sistemi ile kolay beyanGeliri yalnızca ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri ya da birkaçından oluşan mükellefler, yıllık beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.Ödeme tarihleri: 31 Mart ve 31 TemmuzGeçen yılki gelirlere ilişkin beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin:

