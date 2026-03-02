Türkiye
Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı
Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı
Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beyannamelerin 31 Mart Salı... 02.03.2026
Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı. GİB’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre mükellefler, beyannamelerini 31 Mart Salı gününe kadar verebilecek.Kimler elektronik ortamdan beyan verecek?Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2025 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.Hazır Beyan Sistemi ile kolay beyanGeliri yalnızca ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri ya da birkaçından oluşan mükellefler, yıllık beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.Ödeme tarihleri: 31 Mart ve 31 TemmuzGeçen yılki gelirlere ilişkin beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin:
Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı

09:49 02.03.2026
Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beyannamelerin 31 Mart Salı gününe kadar verilebileceğini duyurdu. Tahakkuk eden verginin 1. taksiti damga vergisiyle birlikte 31 Mart’a, 2. taksiti ise 31 Temmuz’a kadar ödenecek.
Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı. GİB’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre mükellefler, beyannamelerini 31 Mart Salı gününe kadar verebilecek.

Kimler elektronik ortamdan beyan verecek?

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2025 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.

Hazır Beyan Sistemi ile kolay beyan

Geliri yalnızca ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri ya da birkaçından oluşan mükellefler, yıllık beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Ödeme tarihleri: 31 Mart ve 31 Temmuz

Geçen yılki gelirlere ilişkin beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin:
Birinci taksiti, damga vergisiyle birlikte 31 Mart’a kadar,
İkinci taksiti ise 31 Temmuz’a kadar ödenecek.
