Ürdün hava sahasını kısmen kapattı
Ürdün hava sahasını kısmen kapattı
Sputnik Türkiye
Bölgedeki askeri gelişmelerin ardından Ürdün, hava sahasını her gün 18.00-09.00 saatleri arasında kısmen kapatma kararı aldı. Uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar süreceği açıklandı.
Ürdün yönetiminin, artan bölgesel gerilim nedeniyle hava sahasını kısmen kapattığı bildirildi. Kararın, tüm gelen, giden ve transit uçuşları kapsadığı belirtildi.Ürdün devlet televizyonu El-Memleke’ye dayandırılan haberde, Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu yetkilisi Dayfullah el-Farcat’ın açıklamalarına yer verildi. Farcat’ın, kararın mevcut gelişmeler ve uluslararası standartlara göre yapılan risk değerlendirmesi sonrası alındığını söylediği aktarıldı.Farcat’ın, “Bu önlemi günlük olarak uygulayacağız; hava sahasını kapatma saatleri akşam 18.00'de başlayıp ertesi gün sabah 09.00'da sona erecek” ifadelerini kullandığı belirtildi. Uygulamanın bu akşamdan itibaren geçerli olacağı ve ikinci bir duyuruya kadar süreceği kaydedildi.Yetkilinin, yolculara uçuş programlarını kontrol etmeleri ve değişiklikler için hava yollarıyla doğrudan iletişime geçmeleri çağrısında bulunduğu bildirildi.Kararın, İsrail ve ABD’nin 28 şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri saldırılar sonrası artan bölgesel gerilimle bağlantılı olduğu ifade edildi. İran’ın da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı hedeflere karşılık verdiği aktarıldı.
18:50 02.03.2026
Bölgedeki askeri gelişmelerin ardından Ürdün, hava sahasını her gün 18.00-09.00 saatleri arasında kısmen kapatma kararı aldı. Uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar süreceği açıklandı.
Ürdün yönetiminin, artan bölgesel gerilim nedeniyle hava sahasını kısmen kapattığı bildirildi. Kararın, tüm gelen, giden ve transit uçuşları kapsadığı belirtildi.
Ürdün devlet televizyonu El-Memleke’ye dayandırılan haberde, Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu yetkilisi Dayfullah el-Farcat’ın açıklamalarına yer verildi. Farcat’ın, kararın mevcut gelişmeler ve uluslararası standartlara göre yapılan risk değerlendirmesi sonrası alındığını söylediği aktarıldı.
Farcat’ın, “Bu önlemi günlük olarak uygulayacağız; hava sahasını kapatma saatleri akşam 18.00'de başlayıp ertesi gün sabah 09.00'da sona erecek” ifadelerini kullandığı belirtildi. Uygulamanın bu akşamdan itibaren geçerli olacağı ve ikinci bir duyuruya kadar süreceği kaydedildi.
Yetkilinin, yolculara uçuş programlarını kontrol etmeleri ve değişiklikler için hava yollarıyla doğrudan iletişime geçmeleri çağrısında bulunduğu bildirildi.
Kararın, İsrail ve ABD’nin 28 şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri saldırılar sonrası artan bölgesel gerilimle bağlantılı olduğu ifade edildi. İran’ın da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı hedeflere karşılık verdiği aktarıldı.
