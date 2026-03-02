https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/catismalarin-3-gununde-12-ulkeden-resmi-rakamlarla-kayip-sayilari--1103942938.html
Cumartesi günü İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaşlar Ortadoğu geneline yayıldı. Resmi açıklamalara göre ülke ülke ölü ve yaralı sayılarında... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T17:19+0300
2026-03-02T17:19+0300
2026-03-02T17:52+0300
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.10 ülkeden ölü sayılarıÇatışmaların üçüncü gününde TSİ ile 17.17'de ülkeler tarafından açıklanan resmi rakamlara göre ölü ve yaralı sayıları şöyle:
i̇srail
i̇ran
abd
Çatışmaların 3. gününde 10 ülkeden resmi rakamlarla kayıp sayıları
17:19 02.03.2026 (güncellendi: 17:52 02.03.2026)
Cumartesi günü İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaşlar Ortadoğu geneline yayıldı. Resmi açıklamalara göre ülke ülke ölü ve yaralı sayılarında son durum.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.
Çatışmaların üçüncü gününde TSİ ile 17.17'de ülkeler tarafından açıklanan resmi rakamlara göre ölü ve yaralı sayıları şöyle:
İran:
555 ölü, yüzlerce yaralı
ABD
(asker): 4 ölü, 18 yaralı
İsrail:
10 ölü, yüzlerce yaralı
Lübnan:
13 ölü, 149 yaralı