Çatışmaların 3. gününde 10 ülkeden resmi rakamlarla kayıp sayıları
Çatışmaların 3. gününde 10 ülkeden resmi rakamlarla kayıp sayıları
Sputnik Türkiye
Cumartesi günü İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaşlar Ortadoğu geneline yayıldı. Resmi açıklamalara göre ülke ülke ölü ve yaralı sayılarında... 02.03.2026
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.10 ülkeden ölü sayılarıÇatışmaların üçüncü gününde TSİ ile 17.17'de ülkeler tarafından açıklanan resmi rakamlara göre ölü ve yaralı sayıları şöyle:
i̇srail
i̇ran
abd
Çatışmaların 3. gününde 10 ülkeden resmi rakamlarla kayıp sayıları

Cumartesi günü İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaşlar Ortadoğu geneline yayıldı. Resmi açıklamalara göre ülke ülke ölü ve yaralı sayılarında son durum.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

10 ülkeden ölü sayıları

Çatışmaların üçüncü gününde TSİ ile 17.17'de ülkeler tarafından açıklanan resmi rakamlara göre ölü ve yaralı sayıları şöyle:
İran: 555 ölü, yüzlerce yaralı
ABD (asker): 4 ölü, 18 yaralı
İsrail: 10 ölü, yüzlerce yaralı
Irak: 2 ölü, 5 yaralı
Lübnan: 13 ölü, 149 yaralı
Kuveyt: 1 ölü, 32 yaralı
Bahreyn: 1 ölü, 4 yaralı
Katar: 16 yaralı
BAE: 3 ölü, 58 yaralı
Umman: 1 ölü, 5 yaralı
