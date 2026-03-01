https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/fenerbahceden-dubai-ve-abu-dabide-mahsur-kalan-4-kisi-icin-guvenli-tahliye-calismasi-1103919266.html
Fenerbahçe’den Dubai ve Abu Dabi’de mahsur kalan 4 kişi için güvenli tahliye çalışması
Fenerbahçe Kulübü, basketbol takımından dört kişinin Dubai ve Abu Dabi'de yaşanan güvenlik gerekçeli uçuş iptalleri nedeniyle İstanbul'a getirilebilmesi için...
Fenerbahçe, Dubai ve Abu Dabi’de mahsur kalan 4 personeli için yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncu Armando Bacot, fizyoterapist Jaime Capella Bouza ve sportif direktör Uğur Ozan Sulak’ın güvenli bir bölgede bulunduğu ve iletişimin kesintisiz sürdüğü belirtildi.Dışişleri Bakanlığı'yla temasta bulunulduğu ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.
Fenerbahçe Kulübü, basketbol takımından dört kişinin Dubai ve Abu Dabi’de yaşanan güvenlik gerekçeli uçuş iptalleri nedeniyle İstanbul’a getirilebilmesi için devlet yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde çalışıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Dubai ve Abu Dabi’de mahsur kalan 4 personeli için yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncu Armando Bacot, fizyoterapist Jaime Capella Bouza ve sportif direktör Uğur Ozan Sulak’ın güvenli bir bölgede bulunduğu ve iletişimin kesintisiz sürdüğü belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'yla temasta bulunulduğu ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.