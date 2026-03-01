Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/fenerbahceden-dubai-ve-abu-dabide-mahsur-kalan-4-kisi-icin-guvenli-tahliye-calismasi-1103919266.html
Fenerbahçe’den Dubai ve Abu Dabi’de mahsur kalan 4 kişi için güvenli tahliye çalışması
Fenerbahçe’den Dubai ve Abu Dabi’de mahsur kalan 4 kişi için güvenli tahliye çalışması
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, basketbol takımından dört kişinin Dubai ve Abu Dabi’de yaşanan güvenlik gerekçeli uçuş iptalleri nedeniyle İstanbul’a getirilebilmesi için... 01.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-01T21:35+0300
2026-03-01T21:35+0300
spor
dubai
abu dabi
i̇ran
fenerbahçe
fenerbahçe beko
fenerbahçe spor kulübü
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103919054_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ccdaef7d7ea90ccbb1d560bf5721247c.jpg
Fenerbahçe, Dubai ve Abu Dabi’de mahsur kalan 4 personeli için yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncu Armando Bacot, fizyoterapist Jaime Capella Bouza ve sportif direktör Uğur Ozan Sulak’ın güvenli bir bölgede bulunduğu ve iletişimin kesintisiz sürdüğü belirtildi.Dışişleri Bakanlığı'yla temasta bulunulduğu ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/fenerbahce-beko-basantrenoru-jasikevicius-dubaide-mahsur-kaldi-1103916669.html
dubai
abu dabi
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103919054_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_06df0b1a097a92ae059640750e3d4027.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dubai, abu dabi, i̇ran, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti
dubai, abu dabi, i̇ran, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti

Fenerbahçe’den Dubai ve Abu Dabi’de mahsur kalan 4 kişi için güvenli tahliye çalışması

21:35 01.03.2026
© AASarunas Jasikevicius
Sarunas Jasikevicius - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
© AA
Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, basketbol takımından dört kişinin Dubai ve Abu Dabi’de yaşanan güvenlik gerekçeli uçuş iptalleri nedeniyle İstanbul’a getirilebilmesi için devlet yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde çalışıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Dubai ve Abu Dabi’de mahsur kalan 4 personeli için yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncu Armando Bacot, fizyoterapist Jaime Capella Bouza ve sportif direktör Uğur Ozan Sulak’ın güvenli bir bölgede bulunduğu ve iletişimin kesintisiz sürdüğü belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'yla temasta bulunulduğu ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
SPOR
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai’de mahsur kaldı
16:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала