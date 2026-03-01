https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/fenerbahceden-dubai-ve-abu-dabide-mahsur-kalan-4-kisi-icin-guvenli-tahliye-calismasi-1103919266.html

Fenerbahçe’den Dubai ve Abu Dabi’de mahsur kalan 4 kişi için güvenli tahliye çalışması

Fenerbahçe'den Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan 4 kişi için güvenli tahliye çalışması

Fenerbahçe Kulübü, basketbol takımından dört kişinin Dubai ve Abu Dabi'de yaşanan güvenlik gerekçeli uçuş iptalleri nedeniyle İstanbul'a getirilebilmesi için... 01.03.2026

Fenerbahçe, Dubai ve Abu Dabi’de mahsur kalan 4 personeli için yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncu Armando Bacot, fizyoterapist Jaime Capella Bouza ve sportif direktör Uğur Ozan Sulak’ın güvenli bir bölgede bulunduğu ve iletişimin kesintisiz sürdüğü belirtildi.Dışişleri Bakanlığı'yla temasta bulunulduğu ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

