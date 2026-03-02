https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/unlu-hakem-dubaide-mahsur-kaldi-cuneyt-cakirdan-ilk-aciklama-1103947336.html
Ünlü hakem Dubai'de mahsur kaldı: Cüneyt Çakır'dan ilk açıklama
Eski FIFA hakemi ve Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, FIFA semineri için bulunduğu Dubai’de uçuşların iptal edilmesi nedeniyle... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından gerçekleşen misillemeler sebebiyle hava trafiği Orta Doğu ülkelerinin çoğunda durdu.FIFA semineri için Dubai’de bulunan eski FIFA hakemi ve Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır'ında uçuş iptali nedeniyle ülkeye dönemediği öğrenildi. HT Spor'a konuşan Çakır, “Şimdilik bir çıkış yok. İlk gün bu gelişmeler yaşandı. Çok şükür iyiyim” ifadelerini kullandı.
2026
Eski FIFA hakemi ve Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, FIFA semineri için bulunduğu Dubai’de uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mahsur kaldı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından gerçekleşen misillemeler sebebiyle hava trafiği Orta Doğu ülkelerinin çoğunda durdu.
