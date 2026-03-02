https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/unlu-hakem-dubaide-mahsur-kaldi-cuneyt-cakirdan-ilk-aciklama-1103947336.html

Ünlü hakem Dubai'de mahsur kaldı: Cüneyt Çakır'dan ilk açıklama

Ünlü hakem Dubai'de mahsur kaldı: Cüneyt Çakır'dan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Eski FIFA hakemi ve Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, FIFA semineri için bulunduğu Dubai’de uçuşların iptal edilmesi nedeniyle... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-02T20:04+0300

2026-03-02T20:04+0300

2026-03-02T20:04+0300

türki̇ye

türkiye

cüneyt çakır

dubai

hakem

uçak

uçak seferi

uçak seferleri

uçak bileti

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/0d/1044720999_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9fb390282f717c4ccb6b7242e457c1ac.jpg

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından gerçekleşen misillemeler sebebiyle hava trafiği Orta Doğu ülkelerinin çoğunda durdu.FIFA semineri için Dubai’de bulunan eski FIFA hakemi ve Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır'ında uçuş iptali nedeniyle ülkeye dönemediği öğrenildi. HT Spor'a konuşan Çakır, “Şimdilik bir çıkış yok. İlk gün bu gelişmeler yaşandı. Çok şükür iyiyim” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/unlu-oyuncular-ilker-ayrik-ve-sevket-coruh-dubaide-mahsur-kaldi-1103940418.html

türki̇ye

dubai

i̇ran

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, cüneyt çakır, dubai, hakem, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, i̇ran, i̇srail, abd