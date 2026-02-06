https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/yks-basvurulari-basladi-mi-nasil-yapilir-yks-basvuru-tarihleri-ne-zaman-sona-eriyor-1103310849.html
YKS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? YKS başvuru tarihleri ne zaman sona eriyor?
YKS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? YKS başvuru tarihleri ne zaman sona eriyor?
Sputnik Türkiye
20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugün başlıyor. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T10:20+0300
2026-02-06T10:20+0300
2026-02-06T10:22+0300
türki̇ye
yks 2025
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_57b4ad689e74b8c9c4ae96b48d50fa2f.jpg
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın başlıyor.Başvuru nereden yapılıyor?Adaylar başvurularını 2 Mart tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.Buna göre; YKS’de başvuruları bugün başladı ve 2 Mart'ta sona erecek. Geç başvuru tarihleriGeç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta tamamlanacak.YKS sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2026’da açıklanacak.YKS ne zaman?Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ehliyet-sinavlarinda-yeni-donem-geliyor-calisma-baslatildi-1102729094.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_38:0:262:168_1920x0_80_0_0_b81f6acdc496f84f8277ee89a08df7b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ösym, osym, ösym ais, yks başvuru tarihleri, ösym yks başvuru, ösym giriş
ösym, osym, ösym ais, yks başvuru tarihleri, ösym yks başvuru, ösym giriş
YKS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? YKS başvuru tarihleri ne zaman sona eriyor?
10:20 06.02.2026 (güncellendi: 10:22 06.02.2026)
20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugün başlıyor. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecek.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın başlıyor.
Başvuru nereden yapılıyor?
Adaylar başvurularını 2 Mart tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.
Buna göre; YKS’de başvuruları bugün başladı ve 2 Mart'ta sona erecek.
Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta tamamlanacak.
YKS sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2026’da açıklanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.