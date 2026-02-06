https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/yks-basvurulari-basladi-mi-nasil-yapilir-yks-basvuru-tarihleri-ne-zaman-sona-eriyor-1103310849.html

YKS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? YKS başvuru tarihleri ne zaman sona eriyor?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın başlıyor.Başvuru nereden yapılıyor?Adaylar başvurularını 2 Mart tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.Buna göre; YKS’de başvuruları bugün başladı ve 2 Mart'ta sona erecek. Geç başvuru tarihleriGeç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta tamamlanacak.YKS sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2026’da açıklanacak.YKS ne zaman?Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.

