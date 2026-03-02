https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/uaea-baskani-grossi-irandaki-nukleer-durumu-takip-etmeye-devam-edecegiz-1103933687.html
UAEA Başkanı Grossi: İran'daki nükleer durumu takip etmeye devam edeceğiz
UAEA Başkanı Grossi: İran’daki nükleer durumu takip etmeye devam edeceğiz
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, gerilimin tırmanması bağlamında, İran'daki nükleer durumu takip etmeye devam edeceklerini belirtti.
UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda nükleer tesislerin hedef alma olasılığına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.Ajansın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, İran'da nükleer tesislere saldırılar düzenlediğine ilişkin hiçbir bilgi almadıkları kaydedilerek, "Ajans, sahip olduğu eşsiz kaynakları, derin uzmanlığını ve geniş uluslararası ağını kullanarak durumu izlemeye devam edecek" ifadesi kullanıldı.Daha sonra UAEA Yönetim Kurulu'nun İran konulu özel oturumunda konuşan Grossi, Ortadoğu'daki saldırıları endişeyle takip ettiklerini dile getirerek, "İran'ın nükleer silah edinmeyeceğine dair uzun vadeli güvenceler sağlamak ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin etkinliğini sürdürmek için diplomasiye ve müzakereye geri dönmeliyiz" dedi.
02.03.2026
