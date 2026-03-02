https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/kremlin-rusya-iran-yonetimiyle-surekli-irtibat-halinde-1103931834.html
Kremlin: Rusya, İran yönetimiyle sürekli irtibat halinde
Kremlin: Rusya, İran yönetimiyle sürekli irtibat halinde
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar ışığında Rusya'nın İran yönetimiyle sürekli irtibat halinde olduğunu belirtti.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100869535_0:25:756:450_1920x0_80_0_0_5b6c932a8eeaefbc23dce0e54ef9e0dc.png
Kremlin: Rusya, İran yönetimiyle sürekli irtibat halinde
12:35 02.03.2026 (güncellendi: 12:43 02.03.2026)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar ışığında Rusya'nın İran yönetimiyle sürekli irtibat halinde olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar ışığında Rusya'nın İran yönetimiyle sürekli irtibat halinde olduğunu belirtti.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu'daki durumla ilgili olarak bugün uluslararası telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.
Moskova'nın ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası durumu analiz edeceğini ve müzakere sürecine dair çıkarımlar yapacağını kaydeden Peskov, "Çalışmalar, Rusya'nın çıkarları doğrultusunda devam ediyor. Rusya'nın koruması gereken ulusal çıkarları var. Rusya, ABD ile müzakerelere hala açık" ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail İran’ı vurdu
Cumartesi günü Amerika
Birleşik Devletleri ve İsrail, başkent Tahran
dahil olmak üzere İran’daki
çeşitli hedeflere yönelik hava saldırıları başlattı. Saldırıların altyapı hasarına ve sivil kayıplara yol açtığı bildirildi.
İran ise misilleme olarak İsrail topraklarını ve Orta Doğu’daki ABD askeri tesislerini hedef alan saldırılar düzenlemeye başladı. Böylece bölgesel kriz, karşılıklı askeri hamlelerle yeni bir boyut kazandı.
Nükleer müzakerelere rağmen saldırı
Söz
konusu saldırılar, Washington
ile Tahran arasında İran’ın nükleer programı konusunda sürdürülen görüşmelere rağmen gerçekleşti. Taraflar, son olarak 26 Şubat’ta Cenevre’de bir araya gelmişti. Bu durum, diplomatik sürecin askeri gelişmelerle gölgelenmesine yol açtı.
Hamaney’in ölümü ve 40 günlük yas
Saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti. Tahran yönetimi ülke genelinde 40 günlük yas ilan etti. Hamaney’in ölümü, yalnızca İran iç siyasetinde değil, bölgesel güç dengelerinde de ciddi sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Moskova’dan da sert tepki geldi
Vladimir Putin
, Hamaney suikastının “insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlali” olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı
ise ABD ve İsrail’in saldırılarını kınayarak derhal gerilimin düşürülmesi ve düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.