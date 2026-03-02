Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/turkiye-sirbistani-94-86-maglup-etti-1103949326.html
Türkiye, Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti
Türkiye, Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti
Sputnik Türkiye
2027 Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye, Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti. 12 Dev Adam, 4'te 4 yaparak adını ikinci tura yazdırdı. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T23:14+0300
2026-03-02T23:25+0300
spor
türkiye
sırbistan
basket
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
basketbol
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103949152_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_92a6f20f3b5ccd377f7e17508da2cb83.jpg
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti.12 Dev Adam elemelerde 4’te 4 yaparken, adını ikinci tura yazdırmayı başardı. Ay-yıldızlılar daha önce Bosna Hersek’i, İsviçre’yi ve Sırbistan’ı yenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/12-dev-adam-sirbistani-82-78-maglup-etti-1103881471.html
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103949152_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13dc44510d13a59079f38de6019f6f97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, sırbistan, basket, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol, uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
türkiye, sırbistan, basket, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol, uluslararası basketbol federasyonu (fiba)

Türkiye, Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti

23:14 02.03.2026 (güncellendi: 23:25 02.03.2026)
© AA / Arife KarakumTürkiye, Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti
Türkiye, Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
© AA / Arife Karakum
Abone ol
2027 Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye, Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti. 12 Dev Adam, 4'te 4 yaparak adını ikinci tura yazdırdı.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti.
12 Dev Adam elemelerde 4’te 4 yaparken, adını ikinci tura yazdırmayı başardı. Ay-yıldızlılar daha önce Bosna Hersek’i, İsviçre’yi ve Sırbistan’ı yenmişti.
Cedi Osman - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
SPOR
12 Dev Adam, Sırbistan'ı 82-78 mağlup etti
27 Şubat, 23:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала