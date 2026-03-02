https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/turkiye-sirbistani-94-86-maglup-etti-1103949326.html
Türkiye, Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti.12 Dev Adam elemelerde 4’te 4 yaparken, adını ikinci tura yazdırmayı başardı. Ay-yıldızlılar daha önce Bosna Hersek’i, İsviçre’yi ve Sırbistan’ı yenmişti.
23:14 02.03.2026 (güncellendi: 23:25 02.03.2026)
