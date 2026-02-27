https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/12-dev-adam-sirbistani-82-78-maglup-etti-1103881471.html
12 Dev Adam, Sırbistan'ı 82-78 mağlup etti
12 Dev Adam, Sırbistan'ı 82-78 mağlup etti
Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan'ı 82-78 mağlup etti. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Türkiye, Sırbistan'la karşılaştı.Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk periyodu 22-13 önde kapattı ve devreye 45-31 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte fark erise de son bölüme 57-54 önde giren milliler, final periyodunda büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kritik anlarda Tarık Biberovic’in üç sayılık isabetleriyle üstünlüğünü korudu.Son dakikalarda geri düşmesine rağmen yeniden öne geçen 12 Dev Adam, parkeden 82-78 galip ayrılarak önemli bir deplasman zaferine imza attı.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Türkiye, Sırbistan'la karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk periyodu 22-13 önde kapattı ve devreye 45-31 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte fark erise de son bölüme 57-54 önde giren milliler, final periyodunda büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kritik anlarda Tarık Biberovic’in üç sayılık isabetleriyle üstünlüğünü korudu.
Son dakikalarda geri düşmesine rağmen yeniden öne geçen 12 Dev Adam, parkeden 82-78 galip ayrılarak önemli bir deplasman zaferine imza attı.