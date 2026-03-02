https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/trumptan-starmera-diego-garcia-elestirisi-cok-zaman-aldi-1103940620.html
Trump’tan Starmer’a Diego Garcia eleştirisi: Çok zaman aldı
Trump, İran'a yönelik saldırılarda Diego Garcia üssünün kullanımı için izin verilmesindeki gecikme nedeniyle İngiltere’yi eleştirdi. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Daily Telegraph'a verdiği yeni röportajda İngiltere-ABD ortak üssü Diego Garcia konusunda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın fikrini değiştirmesinin 'çok zaman aldığını' söyledi ve ekled:
ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Daily Telegraph'a verdiği yeni röportajda İngiltere-ABD ortak üssü Diego Garcia konusunda İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın fikrini değiştirmesinin ‘çok zaman aldığını' söyledi ve ekled:
Bu, muhtemelen ülkelerimiz arasında daha önce hiç yaşanmamıştır. (Starmer'i kastederek) Muhtemelen yasal konulardan çekindi.
İngiltere’den gelen ‘üs’ açıklaması
İngiltere Başbakanı Starmer, dün akşam saatlerinde ABD'nin İran'daki füze depolarını vurmak için Birleşik Krallık'ın askeri üslerini kullanma talebini kabul ettiğini duyurdu.
Starmer sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, Ortadoğu'daki duruma ilişkin bir açıklama yaptı.
Körfez ülkelerinde yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşının olduğunu söyleyen Starmer, kendisinin görevinin İngiliz vatandaşlarının hayatını korumak olduğunu aktaran Starmer şunları kaydetti:
İngiliz jetleri, İran'ın saldırılarını başarıyla engelleyen koordineli savunma operasyonlarının parçası olarak havada görev yapmaktadır. Ancak, bu tehdidi durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, yani depolama tesislerinde veya füzeleri ateşlemek için kullanılan fırlatma rampalarında imha etmektir. ABD, bu özel ve sınırlı savunma amaçlı kullanım için İngiliz üslerini kullanma izni talep etmiştir. İran'ın bölgeye füze saldırısı düzenleyerek masum sivilleri öldürmesini, İngiliz vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmasını ve olayla ilgisi olmayan ülkeleri vurmasını önlemek için bu talebi kabul etme kararı aldık.