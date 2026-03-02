https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/trump-saldirilar-4-5-hafta-surebilir-irani-kimin-yonetebilecegi-konusunda-3-secenegim-var-1103920790.html
Trump: Saldırılar 4-5 hafta sürebilir, İran'ı kimin yönetebileceği konusunda 3 seçeneğim var
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıların 4-5 hafta kadar hedeflendiğini ifade ederek, Venezuela'da yaşananların 'İran için mükemmel senaryo' olacağını... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
04:51 02.03.2026 (güncellendi: 05:52 02.03.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıların 4-5 hafta kadar hedeflendiğini ifade ederek, Venezuela'da yaşananların 'İran için mükemmel senaryo' olacağını söyledi. Ayrıca Trump, İran'a yönetime geçirmek istediği 3 isim olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyası NYT'ye verdiği demeçte İran'a saldırıların 4 veya 5 hafta sürebileceğini söyledi. Açıklamasında Trump, ABD ve İsrail'in mevcut saldırı seviyelerini ne kadar süreyle sürdürebileceği sorusuna, "Biz dört ila beş haftayı hedeflemiştik. Zor olmayacak." yanıtını verdi.
'İran'ı kimin yönetebileceği konusunda 3 seçeneğim var'
Açıklamasında Trump, İran'da ABD'nin istediği rejim değişikliğinin gerçekleşmesi halinde 3 seçeneği olduğunu açıkladı. Konu hakkında daha fazla detay vermeyen Trump, şöyle konuştu:
İran'ı yönetmek için üç çok iyi seçeneğim var ve bunları şimdi açıklamayacağım. Önce işi bitirelim.
'Venezuela mükemmel senaryo'
Ayrıca Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasını hatırlatarak, İran için istediği rejim değişikliğinin 'mükemmel senaryosu' olarak nitelendirdi:
Bence Venezuela'da yaptıklarımız İran için mükemmel bir senaryo.
Trump, hükümetin devrilmesi çağrısında bulunduğu İranlıları koruma konusunda herhangi bir söz vermeyi reddederek "Bu konuda kesin bir taahhütte bulunmuyorum" dedi