https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/aylar-sonra-brent-petrol-80-dolarin-uzerinde-altin-yuzde-2-gumus-yuzde-3-yukseldi-1103920186.html
Aylar sonra Brent petrol 80 doların üzerinde: Altın yüzde 2, gümüş yüzde 3 yükseldi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından brent petrol, altın ve gümüş fiyatları yükseldi. Brent petrol ve gümüş uzun zaman sonra rekor tazeledi. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T03:20+0300
2026-03-02T03:20+0300
2026-03-02T03:20+0300
ekonomi̇
abd
i̇srail
i̇ran
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
altın
ons altın
gümüş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/05/1052437627_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e938fe9586307b2c836ff96333735554.jpg
Ortadoğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla küresel petrol fiyatları yüzde 9-10 oranında artarken, işlem verilerine göre Brent petrolün fiyatı 23 Haziran 2025'ten bu yana ilk kez varil başına 80 doların üzerine çıktı.TSİ pazartesi 02.03 itibarıyla, Mayıs vadeli Brent petrolü varil fiyatı yüzde 10.4 artışla 80.03 dolardan işlem görüyordu. Bu, fiyatın geçen yıl 23 Haziran'dan bu yana ilk kez 80 doların üzerine çıkması anlamına geliyor.ABD merkezli petrol türü olan West Texas Intermediate (WTI) ham petrolünün Nisan vadeli işlem sözleşmeleri ise yüzde 9.43 artışla 74.90 dolara yükseldi.Altın ve gümüşte yükselişteVerilere göre, altın da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yüzde 2 yükselişle işlem görüyor.TSİ pazartesi 02.02 itibarıyla, New York’taki COMEX borsasında Nisan vadeli altın kontratlarının fiyatı ons başına yüzde 1.8 artışla 5.334 dolara çıktı.Gümüş ise işlem verilerine göre yüzde 3 yükselerek ons başına 96 doların biraz üzerine çıktı ve Ocak ayı sonundan bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü.
abd
i̇srail
i̇ran
Ortadoğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla küresel petrol fiyatları yüzde 9-10 oranında artarken, işlem verilerine göre Brent petrolün fiyatı 23 Haziran 2025'ten bu yana ilk kez varil başına 80 doların üzerine çıktı.
TSİ pazartesi 02.03 itibarıyla, Mayıs vadeli Brent petrolü varil fiyatı yüzde 10.4 artışla 80.03 dolardan işlem görüyordu. Bu, fiyatın geçen yıl 23 Haziran'dan bu yana ilk kez 80 doların üzerine çıkması anlamına geliyor.
ABD merkezli petrol türü olan West Texas Intermediate (WTI) ham petrolünün Nisan vadeli işlem sözleşmeleri ise yüzde 9.43 artışla 74.90 dolara yükseldi.
Altın ve gümüşte yükselişte
Verilere göre, altın da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yüzde 2 yükselişle işlem görüyor.
TSİ pazartesi 02.02 itibarıyla, New York’taki COMEX borsasında Nisan vadeli altın kontratlarının fiyatı ons başına yüzde 1.8 artışla 5.334 dolara çıktı.
Gümüş ise işlem verilerine göre yüzde 3 yükselerek ons başına 96 doların biraz üzerine çıktı ve Ocak ayı sonundan bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü.