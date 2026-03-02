https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/aylar-sonra-brent-petrol-80-dolarin-uzerinde-altin-yuzde-2-gumus-yuzde-3-yukseldi-1103920186.html

Aylar sonra Brent petrol 80 doların üzerinde: Altın yüzde 2, gümüş yüzde 3 yükseldi

Aylar sonra Brent petrol 80 doların üzerinde: Altın yüzde 2, gümüş yüzde 3 yükseldi

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından brent petrol, altın ve gümüş fiyatları yükseldi. Brent petrol ve gümüş uzun zaman sonra rekor tazeledi. 02.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-02T03:20+0300

2026-03-02T03:20+0300

2026-03-02T03:20+0300

ekonomi̇

abd

i̇srail

i̇ran

brent petrol

brent petrolün varil fiyatı

altın

ons altın

gümüş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/05/1052437627_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e938fe9586307b2c836ff96333735554.jpg

Ortadoğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla küresel petrol fiyatları yüzde 9-10 oranında artarken, işlem verilerine göre Brent petrolün fiyatı 23 Haziran 2025'ten bu yana ilk kez varil başına 80 doların üzerine çıktı.TSİ pazartesi 02.03 itibarıyla, Mayıs vadeli Brent petrolü varil fiyatı yüzde 10.4 artışla 80.03 dolardan işlem görüyordu. Bu, fiyatın geçen yıl 23 Haziran'dan bu yana ilk kez 80 doların üzerine çıkması anlamına geliyor.ABD merkezli petrol türü olan West Texas Intermediate (WTI) ham petrolünün Nisan vadeli işlem sözleşmeleri ise yüzde 9.43 artışla 74.90 dolara yükseldi.Altın ve gümüşte yükselişteVerilere göre, altın da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yüzde 2 yükselişle işlem görüyor.TSİ pazartesi 02.02 itibarıyla, New York’taki COMEX borsasında Nisan vadeli altın kontratlarının fiyatı ons başına yüzde 1.8 artışla 5.334 dolara çıktı.Gümüş ise işlem verilerine göre yüzde 3 yükselerek ons başına 96 doların biraz üzerine çıktı ve Ocak ayı sonundan bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/spkdan-aciga-satis-islemlerinin-yasaklanmasi-karari-6-mart-2026-seans-sonuna-kadar-gecerli-1103919888.html

abd

i̇srail

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇srail, i̇ran, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, altın, ons altın, gümüş