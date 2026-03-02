Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/aylar-sonra-brent-petrol-80-dolarin-uzerinde-altin-yuzde-2-gumus-yuzde-3-yukseldi-1103920186.html
Aylar sonra Brent petrol 80 doların üzerinde: Altın yüzde 2, gümüş yüzde 3 yükseldi
Aylar sonra Brent petrol 80 doların üzerinde: Altın yüzde 2, gümüş yüzde 3 yükseldi
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından brent petrol, altın ve gümüş fiyatları yükseldi. Brent petrol ve gümüş uzun zaman sonra rekor tazeledi. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T03:20+0300
2026-03-02T03:20+0300
ekonomi̇
abd
i̇srail
i̇ran
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
altın
ons altın
gümüş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/05/1052437627_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e938fe9586307b2c836ff96333735554.jpg
Ortadoğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla küresel petrol fiyatları yüzde 9-10 oranında artarken, işlem verilerine göre Brent petrolün fiyatı 23 Haziran 2025'ten bu yana ilk kez varil başına 80 doların üzerine çıktı.TSİ pazartesi 02.03 itibarıyla, Mayıs vadeli Brent petrolü varil fiyatı yüzde 10.4 artışla 80.03 dolardan işlem görüyordu. Bu, fiyatın geçen yıl 23 Haziran'dan bu yana ilk kez 80 doların üzerine çıkması anlamına geliyor.ABD merkezli petrol türü olan West Texas Intermediate (WTI) ham petrolünün Nisan vadeli işlem sözleşmeleri ise yüzde 9.43 artışla 74.90 dolara yükseldi.Altın ve gümüşte yükselişteVerilere göre, altın da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yüzde 2 yükselişle işlem görüyor.TSİ pazartesi 02.02 itibarıyla, New York’taki COMEX borsasında Nisan vadeli altın kontratlarının fiyatı ons başına yüzde 1.8 artışla 5.334 dolara çıktı.Gümüş ise işlem verilerine göre yüzde 3 yükselerek ons başına 96 doların biraz üzerine çıktı ve Ocak ayı sonundan bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/spkdan-aciga-satis-islemlerinin-yasaklanmasi-karari-6-mart-2026-seans-sonuna-kadar-gecerli-1103919888.html
abd
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/05/1052437627_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0a149953c7f4072a62d7103e871bdff7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇srail, i̇ran, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, altın, ons altın, gümüş
abd, i̇srail, i̇ran, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, altın, ons altın, gümüş

Aylar sonra Brent petrol 80 doların üzerinde: Altın yüzde 2, gümüş yüzde 3 yükseldi

03:20 02.03.2026
© AAOPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
© AA
Abone ol
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından brent petrol, altın ve gümüş fiyatları yükseldi. Brent petrol ve gümüş uzun zaman sonra rekor tazeledi.
Ortadoğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla küresel petrol fiyatları yüzde 9-10 oranında artarken, işlem verilerine göre Brent petrolün fiyatı 23 Haziran 2025'ten bu yana ilk kez varil başına 80 doların üzerine çıktı.
TSİ pazartesi 02.03 itibarıyla, Mayıs vadeli Brent petrolü varil fiyatı yüzde 10.4 artışla 80.03 dolardan işlem görüyordu. Bu, fiyatın geçen yıl 23 Haziran'dan bu yana ilk kez 80 doların üzerine çıkması anlamına geliyor.
ABD merkezli petrol türü olan West Texas Intermediate (WTI) ham petrolünün Nisan vadeli işlem sözleşmeleri ise yüzde 9.43 artışla 74.90 dolara yükseldi.

Altın ve gümüşte yükselişte

Verilere göre, altın da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yüzde 2 yükselişle işlem görüyor.
TSİ pazartesi 02.02 itibarıyla, New York’taki COMEX borsasında Nisan vadeli altın kontratlarının fiyatı ons başına yüzde 1.8 artışla 5.334 dolara çıktı.
Gümüş ise işlem verilerine göre yüzde 3 yükselerek ons başına 96 doların biraz üzerine çıktı ve Ocak ayı sonundan bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü.
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
EKONOMİ
SPK'dan açığa satış işlemlerinin yasaklanması kararı: 6 Mart 2026 seans sonuna kadar geçerli
01:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала