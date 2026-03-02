https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/trump-iran-ile-savasta-buyuk-dalga-henuz-gelmedi-1103946015.html

Trump: İran ile savaşta 'büyük dalga' henüz gelmedi, gerekirse asker göndeririz

Trump: İran ile savaşta 'büyük dalga' henüz gelmedi, gerekirse asker göndeririz

ABD Başkanı Trump, "Büyük dalga henüz gerçekleşmedi. Asıl büyük olan yakında geliyor" dedi. Trump ayrıca, İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesinin... 02.03.2026

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü ABD merkezli CNN'e İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "İran ile savaşta 'büyük dalga'nın henüz gelmediğini" söyledi. Trump ayrıca, "İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından ülkenin yeni liderinin kim olacağını ABD'nin bilmediğini" belirtti.Donald Trump, Jake Tapper'a verdiği demeçte, “Bence her şey çok iyi gidiyor. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz” dedi.Trump, ABD’nin, askeri saldırının ötesinde, “İran halkının ülkenin kontrolünü rejimden geri almasına yardımcı olmak için başka adımlar atıp atmadığı” sorulduğunda 'Evet' yanıtını verdi ve ekledi:ABD'nin İran halkının "rejimden ülkelerinin kontrolünü geri almasına yardımcı olmak için" askeri saldırının ötesinde ne yaptığına yönelik soruya Trump, şu yanıtı verdi:"Evet. Gerçekten de yapıyoruz. Ama şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil. (İran'a) Onlara sert bir darbe vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor."'Gerekirse İran'a kara birliği gönderme seçeneğini dışlamıyorum'Trump, New York Post gazetesine verdiği ayrı bir demeçte ise "Gerekli olması halinde İran'a ABD askeri gönderme seçeneğini dışlamadığını" belirtti. Trump'ın önümüzdeki dakikalarda Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunması bekleniyor.

