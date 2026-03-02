https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/suudi-arabistandaki-aramco-tesislerinde-iha-saldirisi-sonrasi-yangin-cikti-1103928733.html
Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı
Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı
Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde bulunan Ras Tanura Limanı'ndaki Suudi Aramco tesislerinde sabah saatlerinde yangın çıktığı ve bölgeden yoğun dumanların...
Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerinde sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrasında yangın çıktı. Yangının ardından tesisten yoğun dumanlar yükseldi. Yangın, tesisin güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına aldı.Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Aramco'nun Ras Tanura tesislerinde 2 İHA'nın engellendiğini, enkaz nedeniyle rafineride yangın çıktığını ve yaralı olmadığını açıkladı. Aramco rafinerisinin önlem amaçlı olarak geçici süreyle kapatıldığı kaydedilirken, resmi makamlardan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerinde sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrasında yangın çıktı. Yangının ardından tesisten yoğun dumanlar yükseldi. Yangın, tesisin güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına aldı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Aramco'nun Ras Tanura tesislerinde 2 İHA'nın engellendiğini, enkaz nedeniyle rafineride yangın çıktığını ve yaralı olmadığını açıkladı.
Aramco rafinerisinin önlem amaçlı olarak geçici süreyle kapatıldığı kaydedilirken, resmi makamlardan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.