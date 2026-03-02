https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/sudanda-silah-ambargosu-krizi-ordu-bm-cagrisini-reddetti-1103945581.html

Sudan'da silah ambargosu krizi: Ordu BM çağrısını reddetti

Sudan’da silah ambargosu krizi: Ordu BM çağrısını reddetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin Sudan genelinde silah ambargosunun genişletilmesi çağrısı, Sudan ordusu tarafından sert şekilde reddedildi.

Sudan’da savaş devam ederken Birleşmiş Milletler’den dikkat çeken bir çağrı geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Darfur’la sınırlı olan silah ambargosunun ülke geneline yayılması gerektiğini söyledi.Cenevre’de düzenlenen insan hakları oturumunda konuşan Türk’ün, çatışmayı 'acımasız, kanlı ve anlamsız' olarak nitelendirdiği aktarıldı. Türk’ün, Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Kuvvetleri’ni (RSF) çatışmaların sürmesinden eşit derecede sorumlu tuttuğu belirtildi.Ordu cephesinden sert tepkiSudan Adalet Bakanı Abdullah Darf’ın, öneriyi reddettiği bildirildi. Darf’ın, bu adımı “milis taleplerinin benimsenmesi” olarak değerlendirdiği ve RSF’nin sistematik ihlaller gerçekleştirdiğini savunduğu aktarıldı.Orduya yakın hükümetin, silahlı kuvvetlerin anayasal görevlerini yerine getirdiğini ve ülkenin birliğini savunduğunu söylediği kaydedildi.Savaş ülke geneline yayıldıNisan 2023’te başlayan SAF-RSF çatışmalarının artık Darfur’un ötesine geçtiği belirtildi. Çatışmaların Sudan’ın büyük bölümüne yayıldığı ve mevcut ambargonun sahadaki gerçeklikle uyumlu olmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.Resmi kanallar ve kaçakçılık ağları üzerinden süren silah akışının, savaşın uzamasına ve barış çabalarının zorlaşmasına yol açtığı ifade edildi. Silahların yalnızca düzenli güçler ve büyük milisler değil, yerel ve kabile gruplarına da ulaştığı ve bunun çatışmayı daha karmaşık hale getirdiği belirtildi.Uluslararası baskı artıyorSudan’daki insani durumun ağırlaştığı bildirildi. Milyonlarca kişinin yerinden edildiği, temel hizmetlerin çöktüğü ve ciddi ihlal iddialarının arttığı ifade edildi.Gözlemciler, ülke genelinde bir ambargonun tek başına çözüm olmayacağını, ancak yaptırımlar ve bağımsız denetim mekanizmalarıyla birlikte uygulanması halinde etkili olabileceğini savundu.BM yetkililerinin, mevcut durumun sürmesinin daha fazla kan dökülmesine yol açabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

