Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı. Bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü

02.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.
Bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.
