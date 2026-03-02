https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/spkdan-aciga-satis-islemlerinin-yasaklanmasi-karari-6-mart-2026-seans-sonuna-kadar-gecerli-1103919888.html

SPK'dan açığa satış işlemlerinin yasaklanması kararı: 6 Mart 2026 seans sonuna kadar geçerli

SPK'dan açığa satış işlemlerinin yasaklanması kararı: 6 Mart 2026 seans sonuna kadar geçerli

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, açığa satış işlemlerinin 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi.SPK açıklamasında, "Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.Açıklamada gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

