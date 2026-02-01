https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/yaslilik-sigortasinda-sona-gelindi-sigorta-kapsaminda-neler-var-1103178260.html
Hükûmetin bir süredir üzerinde çalıştığı yaşlılara yönelik uzun süreli bakım sigortası modelinde somut adımlar atılmaya başlandı. Amaç, nüfusun yaşlanmasıyla sosyal güvenlik sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak ve yaşlılık ya da bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek yeni bir sigorta mekanizmasını kurmak.Türkiye Gazetesi’nin haberine göre sistemde vatandaşların belirli bir katkı payı ödemesi öngörülürken, prim yükünün büyük bölümünün kamu tarafından karşılanması bekleniyor. Yeni düzenlemenin, genel sağlık sigortasına benzer bir yapı içinde kurgulanması; yaşlı bireylerin sosyal güvenlik kapsamına alınması ve bakım hizmetlerinin maliyetinin büyük ölçüde kamu kaynaklarıyla karşılanması hedefleniyor.2026 Yıllık Programı’na dahil edildiUzun süreli bakım sigortası, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2026 Yıllık Program’da da yer aldı. Program metninde, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik uzun dönemli bakım sigortası altyapısının oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.Evde bakım ve özel hizmetler kapsamdaPlanlanan modelle, özel bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Sigortanın kapsamına alınması öngörülen başlıca hizmetler şöyle sıralanıyor:Bunlara ek olarak demans, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların takibi ile bu hastalara yönelik bakım hizmetlerinin de sigorta kapsamında yer alması planlanıyor. Sistemin yaşlı bireylerin evde ya da bakımevlerinde karşılaştıkları bakım giderlerini kapsayacağı belirtiliyor.
Yaşlılık sigortasında sona gelindi: Sigorta kapsamında neler var?
Yaşlı nüfusun hızla artmasıyla birlikte gündemdeki “uzun süreli bakım sigortası” için uygulamaya dönük hazırlıklar hız kazandı. Model, 2026 Yıllık Programı’na da girerken; evde bakım, fizyoterapi desteği ve medikal ekipman gibi hizmetlerin sigorta kapsamına alınması planlanıyor.
Hükûmetin bir süredir üzerinde çalıştığı yaşlılara yönelik uzun süreli bakım sigortası modelinde somut adımlar atılmaya başlandı. Amaç, nüfusun yaşlanmasıyla sosyal güvenlik sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak ve yaşlılık ya da bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek yeni bir sigorta mekanizmasını kurmak.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre sistemde vatandaşların belirli bir katkı payı ödemesi öngörülürken, prim yükünün büyük bölümünün kamu tarafından karşılanması bekleniyor. Yeni düzenlemenin, genel sağlık sigortasına benzer bir yapı içinde kurgulanması; yaşlı bireylerin sosyal güvenlik kapsamına alınması ve bakım hizmetlerinin maliyetinin büyük ölçüde kamu kaynaklarıyla karşılanması hedefleniyor.
2026 Yıllık Programı’na dahil edildi
Uzun süreli bakım sigortası, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2026 Yıllık Program’da da yer aldı. Program metninde, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik uzun dönemli bakım sigortası altyapısının oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.
Evde bakım ve özel hizmetler kapsamda
Planlanan modelle, özel bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Sigortanın kapsamına alınması öngörülen başlıca hizmetler şöyle sıralanıyor:
Evde hemşirelik ve hasta bakıcı hizmetleri
Bunlara ek olarak demans, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların takibi ile bu hastalara yönelik bakım hizmetlerinin de sigorta kapsamında yer alması planlanıyor.
Sistemin yaşlı bireylerin evde ya da bakımevlerinde karşılaştıkları bakım giderlerini kapsayacağı belirtiliyor.