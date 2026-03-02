https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/savasin-etkisiyle-borsada-sert-dusus-haftaya-gerileyerek-basladi-1103926845.html
Savaşın etkisiyle borsada sert düşüş: Haftaya gerileyerek başladı
Savaşın etkisiyle borsada sert düşüş: Haftaya gerileyerek başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 5,32 düşüşle 12 bin 987,42 puandan başladı.
2026-03-02T10:19+0300
2026-03-02T10:19+0300
2026-03-02T10:19+0300
ekonomi̇
borsa
abd
i̇ran
savaş
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 730,39 puan gerileyerek 12 bin 987,42 seviyesine indi. Endeksteki düşüş oranı yüzde 5,32 olarak kaydedildi.Cuma günü satış ağırlıklı seyreden piyasada BIST 100, günü yüzde 1,16 değer kaybıyla 13 bin 717,81 puandan tamamlamıştı.Bankacılık ve holdingte düşüş daha derinGünün ilk işlemlerinde bankacılık endeksi yüzde 5,81, holding endeksi ise yüzde 7,04 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kayıp yüzde 9,08 ile tekstil deri sektöründe görüldü.Jeopolitik riskler küresel satış baskısını artırdıKüresel piyasalarda haftaya satış baskısıyla girildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'dan gelen misilleme sonrası Orta Doğu'da uzun süreli çatışma risklerinin artması, risk iştahını düşürdü.Geçen hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamaması ile yükselen jeopolitik riskler, hafta sonu gerçekleşen geniş çaplı hava saldırısı iddiasıyla daha da belirginleşti. İran'ın saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail'e yönelik karşı saldırıya geçmesi, savaşın uzayabileceği risklerini beraberinde getirdi.SPK'dan açığa satış yasağı, Borsa İstanbul'dan OTR adımıÖte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin cuma seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verdi.Borsa İstanbul AŞ ise Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü.
abd
i̇ran
borsa, abd, i̇ran, savaş
Savaşın etkisiyle borsada sert düşüş: Haftaya gerileyerek başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 5,32 düşüşle 12 bin 987,42 puandan başladı. Bankacılık yüzde 5,81, holding yüzde 7,04 geriledi. Küresel piyasalarda ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı ve misilleme sonrası artan risk iştahını düşürürken, SPK açığa satışı cuma seans sonuna kadar yasakladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 730,39 puan gerileyerek 12 bin 987,42 seviyesine indi. Endeksteki düşüş oranı yüzde 5,32 olarak kaydedildi.
Cuma günü satış ağırlıklı seyreden piyasada BIST 100, günü yüzde 1,16 değer kaybıyla 13 bin 717,81 puandan tamamlamıştı.
Bankacılık ve holdingte düşüş daha derin
Günün ilk işlemlerinde bankacılık endeksi yüzde 5,81, holding endeksi ise yüzde 7,04 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kayıp yüzde 9,08 ile tekstil deri sektöründe görüldü.
Jeopolitik riskler küresel satış baskısını artırdı
Küresel piyasalarda haftaya satış baskısıyla girildi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı başlatması ve İran’dan gelen misilleme sonrası Orta Doğu’da uzun süreli çatışma risklerinin artması, risk iştahını düşürdü.
Geçen hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamaması ile yükselen jeopolitik riskler, hafta sonu gerçekleşen geniş çaplı hava saldırısı iddiasıyla daha da belirginleşti. İran’ın saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail’e yönelik karşı saldırıya geçmesi, savaşın uzayabileceği risklerini beraberinde getirdi.
SPK’dan açığa satış yasağı, Borsa İstanbul’dan OTR adımı
Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin cuma seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verdi.
Borsa İstanbul AŞ ise Pay Piyasası’nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1’den 3:1’e düşürdü.