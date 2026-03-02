Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/savasin-etkisiyle-borsada-sert-dusus-haftaya-gerileyerek-basladi-1103926845.html
Savaşın etkisiyle borsada sert düşüş: Haftaya gerileyerek başladı
Savaşın etkisiyle borsada sert düşüş: Haftaya gerileyerek başladı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 5,32 düşüşle 12 bin 987,42 puandan başladı. Bankacılık yüzde 5,81, holding yüzde 7,04... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T10:19+0300
2026-03-02T10:19+0300
ekonomi̇
borsa
abd
i̇ran
savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184596_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8a32620810761dd5ce93ae2fc6255c50.jpg
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 730,39 puan gerileyerek 12 bin 987,42 seviyesine indi. Endeksteki düşüş oranı yüzde 5,32 olarak kaydedildi.Cuma günü satış ağırlıklı seyreden piyasada BIST 100, günü yüzde 1,16 değer kaybıyla 13 bin 717,81 puandan tamamlamıştı.Bankacılık ve holdingte düşüş daha derinGünün ilk işlemlerinde bankacılık endeksi yüzde 5,81, holding endeksi ise yüzde 7,04 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kayıp yüzde 9,08 ile tekstil deri sektöründe görüldü.Jeopolitik riskler küresel satış baskısını artırdıKüresel piyasalarda haftaya satış baskısıyla girildi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı başlatması ve İran’dan gelen misilleme sonrası Orta Doğu’da uzun süreli çatışma risklerinin artması, risk iştahını düşürdü.Geçen hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamaması ile yükselen jeopolitik riskler, hafta sonu gerçekleşen geniş çaplı hava saldırısı iddiasıyla daha da belirginleşti. İran’ın saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail’e yönelik karşı saldırıya geçmesi, savaşın uzayabileceği risklerini beraberinde getirdi.SPK’dan açığa satış yasağı, Borsa İstanbul’dan OTR adımıÖte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin cuma seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verdi.Borsa İstanbul AŞ ise Pay Piyasası’nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1’den 3:1’e düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/jeopolitik-gerilim-altini-ucurdu-altin-fiyatlarinda-sert-yukselis-1103924436.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184596_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_14d7a7d020414ed9cb441b5073b45e7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
borsa, abd, i̇ran, savaş
borsa, abd, i̇ran, savaş

Savaşın etkisiyle borsada sert düşüş: Haftaya gerileyerek başladı

10:19 02.03.2026
© AA / Arif Hüdaverdi YamanBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 5,32 düşüşle 12 bin 987,42 puandan başladı. Bankacılık yüzde 5,81, holding yüzde 7,04 geriledi. Küresel piyasalarda ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı ve misilleme sonrası artan risk iştahını düşürürken, SPK açığa satışı cuma seans sonuna kadar yasakladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 730,39 puan gerileyerek 12 bin 987,42 seviyesine indi. Endeksteki düşüş oranı yüzde 5,32 olarak kaydedildi.
Cuma günü satış ağırlıklı seyreden piyasada BIST 100, günü yüzde 1,16 değer kaybıyla 13 bin 717,81 puandan tamamlamıştı.

Bankacılık ve holdingte düşüş daha derin

Günün ilk işlemlerinde bankacılık endeksi yüzde 5,81, holding endeksi ise yüzde 7,04 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kayıp yüzde 9,08 ile tekstil deri sektöründe görüldü.

Jeopolitik riskler küresel satış baskısını artırdı

Küresel piyasalarda haftaya satış baskısıyla girildi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı başlatması ve İran’dan gelen misilleme sonrası Orta Doğu’da uzun süreli çatışma risklerinin artması, risk iştahını düşürdü.
Geçen hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamaması ile yükselen jeopolitik riskler, hafta sonu gerçekleşen geniş çaplı hava saldırısı iddiasıyla daha da belirginleşti. İran’ın saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail’e yönelik karşı saldırıya geçmesi, savaşın uzayabileceği risklerini beraberinde getirdi.

SPK’dan açığa satış yasağı, Borsa İstanbul’dan OTR adımı

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin cuma seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verdi.
Borsa İstanbul AŞ ise Pay Piyasası’nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1’den 3:1’e düşürdü.
Altın, çeyrek altın, gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
EKONOMİ
Jeopolitik gerilim altını uçurdu: Altın fiyatlarında sert yükseliş
08:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала