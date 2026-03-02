Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/pentagondan-ilk-basin-toplantisi-rejim-degisikligi-savasi-degil-ama-rejim-kesinle-degisti-1103941174.html
Pentagon'dan ilk basın toplantısı: Rejim değişikliği savaşı değil ama rejim kesinlikle değişti
Pentagon'dan ilk basın toplantısı: Rejim değişikliği savaşı değil ama rejim kesinlikle değişti
Sputnik Türkiye
Pentegon'da cumartesi günü başlayan İran saldırılarının ardından ilk basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Pentagon Şefi Hegseth'in ardından konuşan ABD... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
Pentagon şefi Pete Hegseth'in açıklamalarından satır başları şöyle: 'İran operasyonunda kayıplar olacak' ABD Genelkurmay Başkanı: İşimiz daha yeni başlıyorArdından söz alan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in açıklamasından satır başları ise şöyle: 'Siber saldırılarla bütün iletişimlerini kestik''İran'ın hala uzun menzilli balistik füzeleri var'
Pentagon'dan ilk basın toplantısı: Rejim değişikliği savaşı değil ama rejim kesinlikle değişti

16:13 02.03.2026 (güncellendi: 16:49 02.03.2026)
Pentegon'da cumartesi günü başlayan İran saldırılarının ardından ilk basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Pentagon Şefi Hegseth'in ardından konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise "İşimiz daha yeni başlıyor ve bunu devam ettireceğiz" dedi ve 'operasyonun' detaylarına ilişkin bilgiler verid.
Pentagon şefi Pete Hegseth'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Bu sözde bir rejim değişikliği savaşı değil, ancak rejim kesinlikle değişti. Umarım İran halkı bunu değerlendirir.
Biz kazanmak için savaşıyoruz, vakit ya da canları boşuna harcamak için savaşmıyoruz.

'İran operasyonunda kayıplar olacak'

İran operasyonunda kayıplarımız olacak.
Trump'ın seçtiği 'Önce Amerika' sloganıyla bu işi bitireceğiz.

ABD Genelkurmay Başkanı: İşimiz daha yeni başlıyor

Ardından söz alan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in açıklamasından satır başları ise şöyle:
Cumartesi günü doğu saatiyle sabah saatlerinde ABD Başkanı'nın emriyle operasyonu başlattık.
Kayıplarımız çok acı. Tabii ki onları unutmayacağız, dualarımız aileleriyle.
Dünyanın en entegre savaş gücüyüz.
Amerika'nın savaş gücünü istediğimiz seviyeye çıkarmak için olabildiğince entegre olmamız gerekiyor.
Sayın bakanın söylediği gibi bu tek bir gecelik operasyon değil, askeri operasyonlarımızın gerçekleşmesi zaman alacak.
ABD donanması uzay gücü ve diğer bütün güçlerimiz koordine operasyonlara başlamıştır. Askeri hedeflerimiz net.
Bu operasyon, Amerika'nın mükemmelliğe ne kadar hazırlıklı olduğunu gösteriyor.
İşimiz daha yeni başlıyor ve bunu devam ettireceğiz.
İkinci Dünya Savaşı'nda 'profesyoneller lojistiği yönetir' demişlerdi, operasyon başladığında sadece hayati askerlerimiz üslerdeydi.

'Siber saldırılarla bütün iletişimlerini kestik'

Başkan, 'Epik Öfke' operasyonunu duyurdu 'iyi şanslar' dedi. Hava savunma sistemleri olası İran saldırılarına karşı hazırlandı, pilotlar saldırı hedeflerinin üzerinden geçti ve uçak gemileri saldırının başlayacağı noktalara ilerledi.
Düşmanın görerek iletişim kurma ve karşılık verme kapasitesi sıfıra indirildi.
9.45 İran, Tahran saatiyle gökyüzü bir anda canlandı. Bir çok savaş uçağı senkronize olarak bir operasyon gerçekleştirdi.
İlk ateşlenen füzeler, Tomahawklar, uzun menzilli hassas ve ölümcül atışlar yapıldı. Bu son derece yıkıcı ve önlenemez bir saldırıydı. İlk 24 saatte 1000'den fazla hedef vuruldu.
İlk hedef istihbarat altyapısıydı, siber ve uzaydan saldırılarla uydudan bizi görmelerini engelledik. Amaç kafa karıştırmaktı.

'İran'ın hala uzun menzilli balistik füzeleri var'

Bunun ötesinde Amerikan B-2 uçakları Amerika'dan havalandı. Bu uçaklar sığınak delici bombalarla İran'ın yeraltı tesislerine saldırdılar.
İran hala uzun menzilli balistik füzelere sahip bunları değerlendiriyoruz.
Saldırı hedeflerimizi değerlendireceğiz, sonra gereken her şekilde saldırılar devam edecek. Şu anda bombardıman sonrası hasar tespit yapılıyor.
Bir yanda hem saldırılar devam ediyor hem hasar tespit çalışması yapılıyor. Bu bir günlük operasyon değil, saldırılar da devam edecek.
