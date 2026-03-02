https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/ortadoguda-catismalar-tirmanirken-ulkeler-resmi-can-kayiplarini-acikladi--1103926762.html

Ortadoğu'da çatışmalar tırmanırken ülkeler resmi can kayıplarını açıkladı

Ortadoğu'da çatışmalar tırmanırken ülkeler resmi can kayıplarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Ortadoğu’da İran ile başlayan çatışmaların ardından bölge genelinde can kaybı artıyor. Resmi açıklamalara göre İran, İsrail, Lübnan, Irak, Birleşik Arap... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-02T10:15+0300

2026-03-02T10:15+0300

2026-03-02T10:15+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103908096_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb063ee257d18d94fdba1a18577496cd.jpg

Nükleer müzakereler devam ederken ABD destekli İsrail'in 28 Şubat'ta İranı vurmasıyla başlayan çatışmalarda ülkeler, resmi açıklamalarla 3. günde can kayıplarını şöyle açıkladı:İran: İran'da bazı üst düzey yönetim liderlerinin yanı sıra devlet medyasına göre bir kız ilkokuluna yapılan saldırıda 170’den fazla öğrenci hayatını kaybetti. İsrail: İsrail’in İran’a karşı askeri operasyonlara başlamasından bu yana Magen David Adom ülkede en az 10 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.Lübnan: Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre İsrail’in Güney Lübnan ve Beyrut’a düzenlediği hava saldırılarında en az 31 kişi hayatını kaybetti.Irak: Irak’ta 4 kişi hayatını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri: İran’ın misilleme saldırılarında BAE’de 3 kişi hayatını kaybetti. Açıklama ülkenin Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.ABD: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na (CENTCOM) göre Kuveyt’te 3 ABD askeri hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/israil-abd-ve-iran-catismasinda-3-gun-hizbullahin-katilmasiyla-catismalar-genisledi-guney-kibrisa-1103921175.html

i̇srail

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, i̇ran