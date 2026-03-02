Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/ortadoguda-catismalar-tirmanirken-ulkeler-resmi-can-kayiplarini-acikladi--1103926762.html
Ortadoğu'da çatışmalar tırmanırken ülkeler resmi can kayıplarını açıkladı
Ortadoğu'da çatışmalar tırmanırken ülkeler resmi can kayıplarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Ortadoğu’da İran ile başlayan çatışmaların ardından bölge genelinde can kaybı artıyor. Resmi açıklamalara göre İran, İsrail, Lübnan, Irak, Birleşik Arap... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T10:15+0300
2026-03-02T10:15+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103908096_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb063ee257d18d94fdba1a18577496cd.jpg
Nükleer müzakereler devam ederken ABD destekli İsrail'in 28 Şubat'ta İranı vurmasıyla başlayan çatışmalarda ülkeler, resmi açıklamalarla 3. günde can kayıplarını şöyle açıkladı:İran: İran'da bazı üst düzey yönetim liderlerinin yanı sıra devlet medyasına göre bir kız ilkokuluna yapılan saldırıda 170’den fazla öğrenci hayatını kaybetti. İsrail: İsrail’in İran’a karşı askeri operasyonlara başlamasından bu yana Magen David Adom ülkede en az 10 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.Lübnan: Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre İsrail’in Güney Lübnan ve Beyrut’a düzenlediği hava saldırılarında en az 31 kişi hayatını kaybetti.Irak: Irak’ta 4 kişi hayatını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri: İran’ın misilleme saldırılarında BAE’de 3 kişi hayatını kaybetti. Açıklama ülkenin Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.ABD: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na (CENTCOM) göre Kuveyt’te 3 ABD askeri hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/israil-abd-ve-iran-catismasinda-3-gun-hizbullahin-katilmasiyla-catismalar-genisledi-guney-kibrisa-1103921175.html
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103908096_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af09948206268acf35328f25508885ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇srail, i̇ran
ortadoğu, i̇srail, i̇ran

Ortadoğu'da çatışmalar tırmanırken ülkeler resmi can kayıplarını açıkladı

10:15 02.03.2026
© AA / Fatemeh BahramiTahran’daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) binası saldırılarda hedef alındı
Tahran’daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) binası saldırılarda hedef alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
Abone ol
Ortadoğu’da İran ile başlayan çatışmaların ardından bölge genelinde can kaybı artıyor. Resmi açıklamalara göre İran, İsrail, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’te saldırılarda toplamda yüzlerce kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Ülkeler saldırılara ilişkin resmi güncel can kaybı verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Nükleer müzakereler devam ederken ABD destekli İsrail'in 28 Şubat'ta İranı vurmasıyla başlayan çatışmalarda ülkeler, resmi açıklamalarla 3. günde can kayıplarını şöyle açıkladı:
İran: İran'da bazı üst düzey yönetim liderlerinin yanı sıra devlet medyasına göre bir kız ilkokuluna yapılan saldırıda 170’den fazla öğrenci hayatını kaybetti.
İsrail: İsrail’in İran’a karşı askeri operasyonlara başlamasından bu yana Magen David Adom ülkede en az 10 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.
Lübnan: Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre İsrail’in Güney Lübnan ve Beyrut’a düzenlediği hava saldırılarında en az 31 kişi hayatını kaybetti.
Irak: Irak’ta 4 kişi hayatını kaybetti.
Birleşik Arap Emirlikleri: İran’ın misilleme saldırılarında BAE’de 3 kişi hayatını kaybetti. Açıklama ülkenin Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
ABD: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na (CENTCOM) göre Kuveyt’te 3 ABD askeri hayatını kaybetti.
Lübnan'ın Beyrut kentinin güney banliyösü Dahiye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
DÜNYA
İsrail, ABD ve İran çatışmasında 3. gün: Hizbullah'ın katılmasıyla çatışmalar genişledi, Güney Kıbrıs'a İHA saldırısı
07:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала