Ortadoğu’da İran ile başlayan çatışmaların ardından bölge genelinde can kaybı artıyor. Resmi açıklamalara göre İran, İsrail, Lübnan, Irak, Birleşik Arap... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da çatışmalar tırmanırken ülkeler resmi can kayıplarını açıkladı
Ortadoğu’da İran ile başlayan çatışmaların ardından bölge genelinde can kaybı artıyor. Resmi açıklamalara göre İran, İsrail, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’te saldırılarda toplamda yüzlerce kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Ülkeler saldırılara ilişkin resmi güncel can kaybı verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Nükleer müzakereler devam ederken ABD destekli İsrail'in 28 Şubat'ta İranı vurmasıyla başlayan çatışmalarda ülkeler, resmi açıklamalarla 3. günde can kayıplarını şöyle açıkladı:
İran: İran'da bazı üst düzey yönetim liderlerinin yanı sıra devlet medyasına göre bir kız ilkokuluna yapılan saldırıda 170’den fazla öğrenci hayatını kaybetti.
İsrail: İsrail’in İran’a karşı askeri operasyonlara başlamasından bu yana Magen David Adom ülkede en az 10 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.
Lübnan: Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre İsrail’in Güney Lübnan ve Beyrut’a düzenlediği hava saldırılarında en az 31 kişi hayatını kaybetti.
Irak: Irak’ta 4 kişi hayatını kaybetti.
Birleşik Arap Emirlikleri: İran’ın misilleme saldırılarında BAE’de 3 kişi hayatını kaybetti. Açıklama ülkenin Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
ABD: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na (CENTCOM) göre Kuveyt’te 3 ABD askeri hayatını kaybetti.