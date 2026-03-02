https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/myanmarda-genis-af-karari-10-binden-fazla-mahkum-serbest-birakiliyor-1103932273.html
Myanmar’da geniş af kararı: 10 binden fazla mahkum serbest bırakılıyor
13:01 02.03.2026 (güncellendi: 13:29 02.03.2026)
Myanmar’da yönetimin geniş kapsamlı bir af kararı aldığı bildirildi. Devlet televizyonu MRTV’ye dayandırılan haberde, kararın yeni parlamentonun 16 Mart’taki ilk oturumu öncesine denk geldiği aktarıldı.
Yönetim lideri Min Aung Hlaing, ulusal bayram olarak kutlanan Çiftçiler Günü dolayısıyla 10 bin 162 mahkumu affetti. Bazı hükümlülerin ise cezalarının düşürüldüğü belirtildi.
Habere göre affedilenlerin 7 bin 337’si, 'terörle mücadele yasası kapsamında' hüküm giyen kişilerden oluşuyor. Ayrıca haklarında dava bulunan ya da firari durumda olan 12 bin 487 kişi hakkındaki suçlamaların da düşürüldüğü ifade edildi.
Tahliyelere bugün başlandığı, sürecin birkaç gün sürebileceği kaydedildi. Serbest kalan mahkumların kollarına damga basıldığı aktarıldı. Myanmar’da ulusal bayramlar dolayısıyla geniş çaplı af kararlarının sık görülen bir uygulama olduğu belirtildi.