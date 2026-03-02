https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/myanmarda-genis-af-karari-10-binden-fazla-mahkum-serbest-birakiliyor-1103932273.html

Myanmar’da geniş af kararı: 10 binden fazla mahkum serbest bırakılıyor

Myanmar’da geniş af kararı: 10 binden fazla mahkum serbest bırakılıyor

Sputnik Türkiye

Myanmar, Çiftçiler Günü dolayısıyla 10 bin 162 mahkumu affettiğini açıkladı. Terörle mücadele yasası kapsamında hüküm giyen binlerce kişi de karardan... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-02T13:01+0300

2026-03-02T13:01+0300

2026-03-02T13:29+0300

dünya

min aung hlaing

asya & pasifik

myanmar

af

darbe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103930458_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_ffd90f76b24dbc924911c74a9e01a145.jpg

Myanmar’da yönetimin geniş kapsamlı bir af kararı aldığı bildirildi. Devlet televizyonu MRTV’ye dayandırılan haberde, kararın yeni parlamentonun 16 Mart’taki ilk oturumu öncesine denk geldiği aktarıldı.Yönetim lideri Min Aung Hlaing, ulusal bayram olarak kutlanan Çiftçiler Günü dolayısıyla 10 bin 162 mahkumu affetti. Bazı hükümlülerin ise cezalarının düşürüldüğü belirtildi.Habere göre affedilenlerin 7 bin 337’si, 'terörle mücadele yasası kapsamında' hüküm giyen kişilerden oluşuyor. Ayrıca haklarında dava bulunan ya da firari durumda olan 12 bin 487 kişi hakkındaki suçlamaların da düşürüldüğü ifade edildi.Tahliyelere bugün başlandığı, sürecin birkaç gün sürebileceği kaydedildi. Serbest kalan mahkumların kollarına damga basıldığı aktarıldı. Myanmar’da ulusal bayramlar dolayısıyla geniş çaplı af kararlarının sık görülen bir uygulama olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/catismalar-genisliyor-ulkeler-vatandaslarini-ortadogudan-tahliye-etmeye-calisiyor-1103922207.html

myanmar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

min aung hlaing, asya & pasifik, myanmar, af, darbe