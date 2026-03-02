https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/meteoroloji-uyardi-hafta-ortasinda-kar-yagisi-geri-donuyor-1103923874.html

Meteoroloji uyardı: Hafta ortasında kar yağışı geri dönüyor

Meteoroloji uyardı: Hafta ortasında kar yağışı geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın ilk günlerinde yurdun büyük bölümünde havanın açık olacağını, bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun... 02.03.2026

MGM verilerine göre bugün Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz’in doğusu ile Iğdır çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin görüş azalmasına ve kaygan zemin riskine karşı dikkatli olması isteniyor.Çarşambadan itibaren yağış yayılıyor, iç ve doğuya yoğun karTahminlere göre Çarşamba gününden itibaren batı illeri dışında yurdun büyük bölümünde yağış yeniden etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde sıcaklık düşüşüyle birlikte yoğun kar yağışı beklenirken; Karadeniz kıyıları ile Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağışın sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor.Marmara’ya da yağış geliyorCuma günü ise Marmara Bölgesi’nin tamamı ile Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklığın daha da düşmesiyle kar yağışının devam etmesi tahmin ediliyor.MGM, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesi tehlikesi bulunduğunu duyurdu. Vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Bugün bölgelere göre öne çıkan sıcaklıklar

