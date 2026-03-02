https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/meteoroloji-uyardi-hafta-ortasinda-kar-yagisi-geri-donuyor-1103923874.html
Meteoroloji uyardı: Hafta ortasında kar yağışı geri dönüyor
Meteoroloji uyardı: Hafta ortasında kar yağışı geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın ilk günlerinde yurdun büyük bölümünde havanın açık olacağını, bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağış görüleceğini bildirdi. Çarşambadan itibaren batı illeri dışında yağışların yayılması, iç ve doğuda sıcaklık düşüşüyle yoğun kar bekleniyor.
MGM verilerine göre bugün Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz’in doğusu ile Iğdır çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin görüş azalmasına ve kaygan zemin riskine karşı dikkatli olması isteniyor.
Çarşambadan itibaren yağış yayılıyor, iç ve doğuya yoğun kar
Tahminlere göre Çarşamba gününden itibaren batı illeri dışında yurdun büyük bölümünde yağış yeniden etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde sıcaklık düşüşüyle birlikte yoğun kar yağışı beklenirken; Karadeniz kıyıları ile Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağışın sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor.
Marmara’ya da yağış geliyor
Cuma günü ise Marmara Bölgesi’nin tamamı ile Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklığın daha da düşmesiyle kar yağışının devam etmesi tahmin ediliyor.
MGM, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesi tehlikesi bulunduğunu duyurdu. Vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Bugün bölgelere göre öne çıkan sıcaklıklar
Marmara:
Parçalı az bulutlu; sabah-gece pus ve sis. (İstanbul 12°C
)
Ege:
Az bulutlu; iç kesimlerde pus/sis. (İzmir 17°C
)
Akdeniz:
Az bulutlu. (Antalya 20°C, Adana 19°C
)
İç Anadolu:
Parçalı az bulutlu. (Ankara 12°C, Kayseri 2°C
)
Orta-Doğu Karadeniz:
Rize’nin doğusu ve Artvin yağışlı. (Trabzon 10°C
)
Doğu Anadolu:
Iğdır çevreleri sabah karla karışık yağmur/kar. (Erzurum -1°C, Kars 0°C
)
Güneydoğu Anadolu:
Az bulutlu. (Şanlıurfa 14°C
)