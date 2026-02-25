https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/akomdan-istanbul-icin-soguk-hava-uyarisi-kar-yagacak-mi-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-1103798736.html
AKOM’dan İstanbul için soğuk hava uyarısı: Kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı
25.02.2026
Yeni soğuk hava sistemiyle birlikte İstanbu için kar yağışı beklentisi arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için uyarı yaptı. AKOM açıklamasında, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken hafta boyunca havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzü ile birlikte aralıklarla hafif yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 5-8°C'ler kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor" denildi. Meteoroloji'nin yarın için yaptğı tahmine göre, İstanbul'da sulu kar bekleniyor. Bir açıklama da Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.İstanbul'a kar yağacak mı? Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu gece ve yarın Zonguldak, Bartın ve Karabük, Bolu yükseklerinde yer yer kuvvetli kar, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kuvvetli kar yağışları uluşımı aksatır. İstanbul'da yarın sabah erken saatlerde karla karışık yağmur olur. Öğleden sonraya kalmaz."
Yeni soğuk hava sistemiyle birlikte İstanbu için kar yağışı beklentisi arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için uyarı yaptı.
AKOM açıklamasında, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken hafta boyunca havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzü ile birlikte aralıklarla hafif yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 5-8°C'ler kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
Meteoroloji'nin yarın için yaptğı tahmine göre, İstanbul'da sulu kar bekleniyor. Bir açıklama da Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.
İstanbul'a kar yağacak mı?
Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu gece ve yarın Zonguldak, Bartın ve Karabük, Bolu yükseklerinde yer yer kuvvetli kar, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kuvvetli kar yağışları uluşımı aksatır. İstanbul'da yarın sabah erken saatlerde karla karışık yağmur olur. Öğleden sonraya kalmaz."