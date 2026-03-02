https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/macron-fransa-nukleer-cephaneliginin-buyuklugunu-artiracak--1103943343.html

Macron: Fransa nükleer cephaneliğinin büyüklüğünü artıracak

Macron: Fransa nükleer cephaneliğinin büyüklüğünü artıracak

Ortadoğu'da çatışmalar sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, nükleer açıklaması yaparak Fransa’nın nükleer silah envanterinin büyüklüğünü artıracağını söyledi... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

Emmanuel Macron pazartesi günü yaptığı açıklamada, küresel çapta çatışmaların nükleer eşiği aşma riskinin arttığı bir dönemde 'Fransa’nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini ve caydırıcılığını güçlendireceğini' söyledi. Macron, “Şu anda risklerle dolu bir jeopolitik altüst oluş döneminden geçiyoruz” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, Brittany’de bir denizaltı üssünden yaptığı konuşmada, Fransız caydırıcılık modelinde "bir sertleşme gerektiğini de" sözlerine ekledi.

