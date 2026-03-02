Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Kayseri'de deprem oldu: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kayseri'de sabah 08.55'te deprem meydana geldi. Pınarbaşı'ndaki depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 08.55'te 3.9 büyülüğünde deprem meydana geldi.
SON HABERLER
09:07 02.03.2026 (güncellendi: 09:48 02.03.2026)
Kayseri'de sabah 08.55'te deprem meydana geldi. Pınarbaşı'ndaki depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
SON DEPREMLER
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: 'Gelişmeler takip ediliyor'
26 Şubat, 20:26
