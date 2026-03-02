https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/kayseride-deprem-oldu-afad-buyuklugunu-acikladi-1103925970.html
Kayseri'de deprem oldu: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kayseri'de sabah 08.55'te deprem meydana geldi. Pınarbaşı'ndaki depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
Kayseri'de deprem oldu.Son depremler: Deprem mi oldu?Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 08.55'te 3.9 büyülüğünde deprem meydana geldi.
09:07 02.03.2026 (güncellendi: 09:48 02.03.2026)
Kayseri'de sabah 08.55'te deprem meydana geldi. Pınarbaşı'ndaki depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
Son depremler: Deprem mi oldu?
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 08.55'te 3.9 büyülüğünde deprem meydana geldi.