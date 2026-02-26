Türkiye
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: 'Gelişmeler takip ediliyor'
AFAD, saat 20.17'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, 7 kilometre derinlikteki depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
20:26 26.02.2026 (güncellendi: 20:35 26.02.2026)
AFAD, saat 20.17'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, 7 kilometre derinlikteki depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
TÜRKİYE
Prof. Dr. Bektaş'tan 'deprem üretmez' denilen bölge için önemli uyarı: Bölge 'pasif' değil
24 Şubat, 12:42
