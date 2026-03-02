https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/kanada-ile-hindistan-arasinda-uranyum-anlasmasi-1103938787.html

Kanada ile Hindistan arasında uranyum anlaşması

Kanada ile Hindistan arasında dikkat çeken bir enerji anlaşması yapıldı. Kanada Başbakanı Mark Carney, Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.Tarafların 10 yıllık bir uranyum tedarik anlaşması imzaladığı bildirildi. Anlaşmanın değerinin 1.9 milyar dolar olduğu açıklandı.Carney, ziyaretini 'yeni bir ortaklık dönemi' olarak tanımladı. “Bu ziyaret zorlu bir dönemin sonu ve iki tamamlayıcı ülke arasında daha iddialı bir ortaklığın başlangıcıdır” ifadelerini kullandığı aktarıldı.İlişkiler 2023'e gerilimli döneme girmiştiKanada ile Hindistan arasındaki ilişkiler 2023-2024 döneminde ciddi şekilde gerilmişti. Önceki Kanada hükümetinin, Britanya Kolumbiyası’nda bir Sih ayrılıkçının öldürülmesinde Hindistan ajanlarının rol aldığı iddiası sonrası diplomatik kriz yaşanmıştı.Karşılıklı sınır dışı kararları ve durdurulan ticaret görüşmelerinin ardından iki tarafın yeniden kapsamlı ekonomik ortaklığa yöneldiği belirtildi.Carney’nin ayrıca Kanada merkezli Cameco şirketinin Hindistan’a uzun vadeli uranyum sağlayacağını açıkladığı bildirildi. Kanada’nın dünyanın ikinci büyük uranyum üreticisi olduğu hatırlatıldı.Hindistan’ın enerji hamlesiAnlaşmanın, Hindistan’ın nükleer enerji kapasitesini artırma planlarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Nükleer enerjinin şu anda ülke elektriğinin küçük bir bölümünü oluşturduğu ancak kapasitenin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.Hindistan’ın yerli uranyum üretiminin sınırlı olduğu, bu nedenle uzun vadeli ithalat anlaşmalarının önem kazandığı belirtildi.Hindistan’ın Kanada Büyükelçisi Dinesh Patnaik’in, enerji alanında “Kanada’nın sunduğu her şeyi almaya hazır olduklarını” söylediği aktarıldı. Patnaik’in, petrol, LPG, LNG ve uranyum dahil olmak üzere geniş bir iş birliği alanına işaret ettiği kaydedildi.

