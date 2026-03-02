https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/afganistan-pakistan-sinirinda-kanli-bilanco-415-taliban-unsurunun-olduruldugu-iddia-edildi-1103931149.html

Afganistan-Pakistan sınırında kanlı bilanço: 415 Taliban unsurunun öldürüldüğü iddia edildi

Afganistan-Pakistan sınırında kanlı bilanço: 415 Taliban unsurunun öldürüldüğü iddia edildi

Sputnik Türkiye

Afganistan yönetimi, Pakistan ile yaşanan sınır çatışmalarında 55 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakistan ise hava saldırıları ve çatışmalarda 415... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-02T13:01+0300

2026-03-02T13:01+0300

2026-03-02T13:01+0300

dünya

pakistan

afganistan

kabil

taliban

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103930943_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_000035b2e3f094bb36423e175608838a.jpg

Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalarla daha da büyüdü. Kabil yönetimi, perşembe gününden bu yana süren çatışmalarda 55 sivilin öldüğünü, 69 kişinin yaralandığını duyurdu.Afgan hükümeti sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat’ın açıklamasına göre, hayatını kaybedenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. En az 12 sivil evinin yıkıldığı ifade edildi. Kayıpların Paktika, Host, Kunar, Nangarhar ve Kandahar vilayetlerinde yaşandığı aktarıldı.Karşılıklı suçlamalarPakistan ise sivillerin hedef alınmadığını savundu. Bilgi Bakanı Attaullah Tarar’ın açıklamasında, 'meşru müdafaa' kapsamında yürütülen operasyonlarda 415 Afgan Taliban gücünün ve şüpheli militanın öldürüldüğü, 580’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.Kabil yönetimi ise sınır çatışmalarında 56 Pakistan askerinin öldüğünü iddia etti. İslamabad tarafı ise 12 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini, bir askerin kayıp olduğunu açıkladı.Tarafların açıkladığı rakamların bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığı kaydedildi.Gerilim nasıl başladı?Tansiyonun, Pakistan’ın şubat sonunda düzenlediği hava saldırılarının ardından yükseldiği bildirildi. Kabil yönetimi bu saldırılara karşılık olarak sınır hattında 'misilleme operasyonları' başlattığını duyurdu.Pakistan ise şubat sonundaki hava saldırılarında 'terör hedeflerinin' vurulduğunu savundu. Afgan yetkililer ve Birleşmiş Milletler ise bu saldırılarda sivillerin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Pakistan bu iddiaları reddetti.Cumartesi günü Pakistan devlet televizyonu, Kila Saifullah bölgesinde bir 'sızma girişiminin' engellendiğini ve çok sayıda militanın öldürüldüğünü aktardı.Her iki tarafın açıkladığı toplam verilere göre şu ana kadar en az 81 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ancak sahadaki gerçek kayıpların net olmadığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/afganistan-ve-pakistan-arasinda-son-askeri-guc-karsilastirmasi-rakamlar-ne-soyluyor-1103867760.html

pakistan

afganistan

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, afganistan, kabil, taliban, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi