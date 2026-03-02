https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/bakan-bolat-duyurdu-turkiye-iran-sinirinda-gunubirlik-yolcu-gecisleri-karsilikli-olarak-durduruldu-1103924524.html

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran sınırında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran sınırında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran sınırında bulunan gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum olmadığını belirterek, "Her üç gümrük kapılarında... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-02T08:40+0300

2026-03-02T08:40+0300

2026-03-02T09:48+0300

türki̇ye

i̇ran

abd

savaş

ömer bolat

ağrı

ticaret bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103924774_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_31407b97da82108dc0a0d3833d07b417.jpg

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmelerin gümrük teşkilatı tarafından anbean takip edildiğini belirterek Türkiye’nin İran ile olan sınır kapılarında mevcut durumun kapsamlı biçimde değerlendirildiğini bildirdi.Bolat, Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında “herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir” dedi. Bolat, ticari yük geçişlerinin kontrollü sürdüğünü, ancak günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı durdurulduğunu bildirdi.Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son dönemde bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'nin İran ile olan gümrük kapılarındaki mevcut durum kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte; gelişmeler gümrük teşkilatımız tarafından anbean takip edilmektedir. Bu kapsamda Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Her üç gümrük kapılarımız ile İran tarafı arasında ticari yük geçişleri kontrollü olarak devam etmektedir. Bununla beraber, her üç gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır. İran kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden kendi ülkesine girişlerine izin vermektedir. Türkiye olarak biz de kendi vatandaşlarımızın ve 3'üncü ülke vatandaşlarının İran'dan ülkemize girişine izin vermekteyiz. Gümrük kapılarımızdaki geçişler, ilgili tüm idari makamlarımızca ve İran tarafı ile koordinasyon içinde, kontrollü ve kesintisiz şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.'İlave tedbirler ve eylem planları güncellenmektedir'Bakan Bolat, ayrıca, "Ticaret Bakanlığımızın ilgili gümrük birimleri ile yapılan değerlendirmelerde; gümrük kapılarında ihtiyaç duyulması halinde alınabilecek ilave tedbirler ve eylem planları güncellenmektedir. İlgili tüm kamu kurumlarımız arasında koordinasyonun daha da güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılmasına yönelik hazırlıklar ele alınmaktadır. Bu doğrultuda gerekli tüm hazırlıklar yapılmış, personel takviyesi sağlanmış ve kontrol altyapısı güçlendirilmiştir. Türkiye’nin sınır geçiş hizmetlerinin ve ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi noktasında tüm birimlerimiz teyakkuz halinde görevini sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki işleyişi yakından izlemeye; güvenli, düzenli ve hızlı geçişlerin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurumlarımızla tam koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/bakan-bolat-duyurdu-turkiye-iran-sinirinda-gunubirlik-yolcu-gecisleri-karsilikli-olarak-durduruldu-1103924524.html

türki̇ye

i̇ran

abd

ağrı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, abd, savaş, ömer bolat, ağrı, ticaret bakanlığı