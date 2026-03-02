https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/izmirde-kacakcilik-operasyonu-500-bin-paket-sigara-ele-gecirildi-1103944714.html
İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 500 bin paket sigara ele geçirildi
İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 500 bin paket sigara ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İzmir’de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda yarım milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T18:12+0300
2026-03-02T18:12+0300
2026-03-02T18:12+0300
türki̇ye
türkiye
sigara
sigara paketi
sigara zammı
en düşük sigara fiyatı
kaçak
kaçakçılık
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103944418_41:0:1335:728_1920x0_80_0_0_6899a11800a99dc3f68a5604bd02548e.jpg
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüksek miktarda kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Otoyol Jandarma birimlerinin takibine alınan bir tır, operasyonla durduruldu.Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramalarda, koliler içine gizlenmiş 500 bin paket kaçak sigara bulundu. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/yolcu-otobusunde-1500-kacak-botoks-ilaci-ele-gecirildi-yabanci-uyruklu-2-kisi-gozaltina-alindi-1103775082.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103944418_203:0:1174:728_1920x0_80_0_0_3cf310e172c8a65462139d8b089f37ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, sigara, sigara paketi, sigara zammı, en düşük sigara fiyatı, kaçak, kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), i̇l jandarma komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
türkiye, sigara, sigara paketi, sigara zammı, en düşük sigara fiyatı, kaçak, kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), i̇l jandarma komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 500 bin paket sigara ele geçirildi
İzmir’de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda yarım milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüksek miktarda kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Otoyol Jandarma birimlerinin takibine alınan bir tır, operasyonla durduruldu.
Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramalarda, koliler içine gizlenmiş 500 bin paket kaçak sigara bulundu. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.