İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 500 bin paket sigara ele geçirildi

İzmir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda yarım milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. 02.03.2026

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüksek miktarda kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Otoyol Jandarma birimlerinin takibine alınan bir tır, operasyonla durduruldu.Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramalarda, koliler içine gizlenmiş 500 bin paket kaçak sigara bulundu. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

