Yolcu otobüsünde 1500 kaçak botoks ilacı ele geçirildi: Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı
Yolcu otobüsünde 1500 kaçak botoks ilacı ele geçirildi: Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı
Erzurum'da bir yolcu otobüsünde 1500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulama merkezinde yabancı uyruklu bir otobüste arama yaptı.Aramada, otobüsün koltuklarının alt tarafındaki tabanda gizlenmiş halde 1500 gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi.Ekipler, olaya ilişkin yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına aldı
Yolcu otobüsünde 1500 kaçak botoks ilacı ele geçirildi: Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı
20:09 24.02.2026 (güncellendi: 20:11 24.02.2026)
Erzurum'da bir yolcu otobüsünde 1500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulama merkezinde yabancı uyruklu bir otobüste arama yaptı.
Aramada, otobüsün koltuklarının alt tarafındaki tabanda gizlenmiş halde 1500 gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi.
Ekipler, olaya ilişkin yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına aldı