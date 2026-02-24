Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/yolcu-otobusunde-1500-kacak-botoks-ilaci-ele-gecirildi-yabanci-uyruklu-2-kisi-gozaltina-alindi-1103775082.html
Yolcu otobüsünde 1500 kaçak botoks ilacı ele geçirildi: Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı
Yolcu otobüsünde 1500 kaçak botoks ilacı ele geçirildi: Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Erzurum'da bir yolcu otobüsünde 1500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T20:09+0300
2026-02-24T20:11+0300
türki̇ye
organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
botoks
erzurum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092094667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_466c3e30d93de69dee01b84cace9c79f.jpg
Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulama merkezinde yabancı uyruklu bir otobüste arama yaptı.Aramada, otobüsün koltuklarının alt tarafındaki tabanda gizlenmiş halde 1500 gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi.Ekipler, olaya ilişkin yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına aldı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/halit-yukayin-olumuyle-ilgili-davada-unlu-oyuncu-kivanc-tatlitug-ifade-verdi-1103768191.html
türki̇ye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092094667_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_93bb604869ae09f04ea4e0ec4b2be2f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, botoks, erzurum
organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, botoks, erzurum

Yolcu otobüsünde 1500 kaçak botoks ilacı ele geçirildi: Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

20:09 24.02.2026 (güncellendi: 20:11 24.02.2026)
© AABotoks
Botoks - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© AA
Abone ol
Erzurum'da bir yolcu otobüsünde 1500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulama merkezinde yabancı uyruklu bir otobüste arama yaptı.
Aramada, otobüsün koltuklarının alt tarafındaki tabanda gizlenmiş halde 1500 gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi.
Ekipler, olaya ilişkin yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına aldı
Kıvanç Tatlıtuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
YAŞAM
Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili davada ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
16:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала