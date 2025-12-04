https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/ankarada-bir-lisede-ders-sirasinda-saygisizliga-ugrayan-ogretmen-konustu-sikayetci-degilim-hepsini-1101535176.html

Ankara'daki bir lisede ders sırasında saygısızlığa uğrayan öğretmen konuştu: 'Şikayetçi değilim, hepsini çok seviyorum'

Ankara'daki bir lisede ders sırasında saygısızlığa uğrayan öğretmen konuştu: 'Şikayetçi değilim, hepsini çok seviyorum'

Ankara’daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde öğretmen Mehmet Canpolat’a yönelik alaycı tavırlar içeren görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesinde bazı öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde yer alan öğrencilere yönelik okul müdürlüğünce disiplin işlemi başlatıldı. Olayın, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edildiği belirtildi.Mehmet Canpolat derste sözlü ve fiziksel saygısızlığa maruz kaldı61 yaşındaki Mehmet Canpolat, Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu ve 10. sınıflara ders veren deneyimli bir öğretmen. Görüntülerde, Canpolat’ın derste öğrenciler tarafından sözlü ve fiziksel saygısızlığa uğradığı, uyarılarına rağmen durumun sürdüğü görülüyor.Öğretmen i̇lk aşamada okula bildirmediGazeteci Saygı Öztürk’ün aktardığı bilgilere göre Canpolat, boyun rahatsızlığı nedeniyle başını rahat hareket ettiremeyen biri. Öğrencilerinin ceza almasını istemediği için olayı ilk anda okul yönetimine bildirmedi.Olaydan günler sonra kürsüde ders anlatırken düşerek kolunu kırdığı, beyin kanaması ihtimaline karşı İbni Sina Hastanesi’nde müşahede altına alındığı ve sosyal medyadaki görüntülerden haberdar olmadığı öğrenildi.'Öğrencilerimin disiplin soruşturması geçirmesini istemem'Disiplin soruşturması kapsamında hastanede bilgisine başvurulan Canpolat, şu ifadeleri kullandı:“Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir.”

