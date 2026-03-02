https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/irtikap-suclamasiyla-gozaltina-alinmisti-bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-adliyeye-sevk-edildi-1103927765.html
İrtikap suçlamasıyla gözaltına alınmıştı: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adliyeye sevk edildi
Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap operasyonu kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi adliyeye sevk edildi. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi gözaltına alınmıştı. Özcan ve diğer kişiler adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sürüyorBolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen ve arka giriş kapısından içeri alınan şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı S.C, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.
