https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/bolu-belediyesine-operasyon-baskan-tanju-ozcan-gozaltinda-1103883907.html
Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan Tanju Özcan gozaltında
Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan Tanju Özcan gözaltında
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. 28.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082802135_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fd68bc6eb8ece8bedbb05084417d718c.jpg
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
SON HABERLER
Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan Tanju Özcan gözaltında

28.02.2026
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
