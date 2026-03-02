Türkiye
İran’ın vurduğu Suudi petrol şirketi Aramco, bir rafineriyi kapattı, petrolde son durum
İran’ın vurduğu Suudi petrol şirketi Aramco, bir rafineriyi kapattı, petrolde son durum
Sputnik Türkiye
Saudi Aramco, insansız hava aracı saldırısının ardından Ras Tanura rafinerisini kapattı, kaynak açıkladı. Aramco'nun önemi ne? Petrol fiyatları yükseldi mi? Gaz fiyatlarında son durum
Suudi Arabistan’ın devlet petrol devi Aramco, İran’dan gönderilen bir insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulmasının ardından Ras Tanura rafinerisini kapattı.Arabistan için kritik rafineriKrallığın Basra Körfezi kıyısında bulunan Ras Tanura kompleksi, günlük 550 bin varil (bpd) kapasitesiyle Ortadoğu’nun en büyük rafinerilerinden birini barındırıyor ve Suudi ham petrolü için kritik bir ihracat terminali işlevi görüyor. Rafinerinin kapatılması, Hürmüz Boğazı’ndan geçen sevkiyatın neredeyse durma noktasına gelmesiyle birlikte arz endişelerini artıracağı düşünülüyor. Brent petrol yüzde 10 yükseldiKüresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri bu boğazdan geçiyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri pazartesi günü yaklaşık yüzde 10 yükseldi.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki açısından kritik önemde olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesiyle Avrupa gaz fiyatları haftaya yüzde 20'den fazla artışla başladı.
İran'ın vurduğu Suudi petrol şirketi Aramco, bir rafineriyi kapattı, petrolde son durum

Saudi Aramco, insansız hava aracı saldırısının ardından Ras Tanura rafinerisini kapattı. Ortadoğu'daki çatışmaların ardından brent petrol yüzde 10 yükseldi.
Suudi Arabistan’ın devlet petrol devi Aramco, İran’dan gönderilen bir insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulmasının ardından Ras Tanura rafinerisini kapattı.
İran'ın vurduğu Saudi Aramco petrol rafinerisi
Arabistan için kritik rafineri

Krallığın Basra Körfezi kıyısında bulunan Ras Tanura kompleksi, günlük 550 bin varil (bpd) kapasitesiyle Ortadoğu’nun en büyük rafinerilerinden birini barındırıyor ve Suudi ham petrolü için kritik bir ihracat terminali işlevi görüyor.
Rafinerinin kapatılması, Hürmüz Boğazı’ndan geçen sevkiyatın neredeyse durma noktasına gelmesiyle birlikte arz endişelerini artıracağı düşünülüyor.

Brent petrol yüzde 10 yükseldi

Küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri bu boğazdan geçiyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri pazartesi günü yaklaşık yüzde 10 yükseldi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki açısından kritik önemde olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesiyle Avrupa gaz fiyatları haftaya yüzde 20'den fazla artışla başladı.
Avrupa gaz fiyatları yüzde 25’in üzerinde yükseldi
