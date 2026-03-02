https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/iranin-vurdugu-suudi-petrol-sirketi-aramco-bir-rafineriyi-kapatti-petrolde-son-durum-1103934565.html

İran’ın vurduğu Suudi petrol şirketi Aramco, bir rafineriyi kapattı, petrolde son durum

İran’ın vurduğu Suudi petrol şirketi Aramco, bir rafineriyi kapattı, petrolde son durum

Sputnik Türkiye

Saudi Aramco, insansız hava aracı saldırısının ardından Ras Tanura rafinerisini kapattı, kaynak açıkladı. Aramco'nun önemi ne? Petrol fiyatları yükseldi mi? Gaz fiyatlarında son durum

2026-03-02T13:34+0300

2026-03-02T13:34+0300

2026-03-02T13:34+0300

ekonomi̇

saudi aramco

aramco

i̇ran

ortadoğu

petrol fiyatları

hürmüz boğazı

basra körfezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103933841_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_88d139bcc25b7597edca74dc269d8ae6.jpg

Suudi Arabistan’ın devlet petrol devi Aramco, İran’dan gönderilen bir insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulmasının ardından Ras Tanura rafinerisini kapattı.Arabistan için kritik rafineriKrallığın Basra Körfezi kıyısında bulunan Ras Tanura kompleksi, günlük 550 bin varil (bpd) kapasitesiyle Ortadoğu’nun en büyük rafinerilerinden birini barındırıyor ve Suudi ham petrolü için kritik bir ihracat terminali işlevi görüyor. Rafinerinin kapatılması, Hürmüz Boğazı’ndan geçen sevkiyatın neredeyse durma noktasına gelmesiyle birlikte arz endişelerini artıracağı düşünülüyor. Brent petrol yüzde 10 yükseldiKüresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri bu boğazdan geçiyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri pazartesi günü yaklaşık yüzde 10 yükseldi.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki açısından kritik önemde olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesiyle Avrupa gaz fiyatları haftaya yüzde 20'den fazla artışla başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/avrupa-gaz-fiyatlari-yuzde-25in-uzerinde-yukseldi-1103932483.html

i̇ran

hürmüz boğazı

basra körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

saudi aramco kapandı mı, dünyada petrol fiyatları, petrol yükseldi mi, iran petrol, abd petrol, ortadoğu, savaş gerilim, ortadoğuda son durum, petrol fiyatlarında son durum, gaz fiyatlarında son durum, dünya haberleri, savaş haberleri, iran haberleri, suudi arabistan haberleri