İran’ın vurduğu Suudi petrol şirketi Aramco, bir rafineriyi kapattı, petrolde son durum
Saudi Aramco, insansız hava aracı saldırısının ardından Ras Tanura rafinerisini kapattı, kaynak açıkladı. Aramco'nun önemi ne? Petrol fiyatları yükseldi mi? Gaz fiyatlarında son durum
Suudi Arabistan’ın devlet petrol devi Aramco, İran’dan gönderilen bir insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulmasının ardından Ras Tanura rafinerisini kapattı.Arabistan için kritik rafineriKrallığın Basra Körfezi kıyısında bulunan Ras Tanura kompleksi, günlük 550 bin varil (bpd) kapasitesiyle Ortadoğu’nun en büyük rafinerilerinden birini barındırıyor ve Suudi ham petrolü için kritik bir ihracat terminali işlevi görüyor. Rafinerinin kapatılması, Hürmüz Boğazı’ndan geçen sevkiyatın neredeyse durma noktasına gelmesiyle birlikte arz endişelerini artıracağı düşünülüyor. Brent petrol yüzde 10 yükseldiKüresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri bu boğazdan geçiyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri pazartesi günü yaklaşık yüzde 10 yükseldi.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki açısından kritik önemde olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesiyle Avrupa gaz fiyatları haftaya yüzde 20'den fazla artışla başladı.
Suudi Arabistan’ın devlet petrol devi Aramco, İran’dan gönderilen bir insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulmasının ardından Ras Tanura rafinerisini kapattı.
Arabistan için kritik rafineri
Krallığın Basra Körfezi kıyısında bulunan Ras Tanura kompleksi, günlük 550 bin varil (bpd) kapasitesiyle Ortadoğu’nun en büyük rafinerilerinden birini barındırıyor ve Suudi ham petrolü için kritik bir ihracat terminali işlevi görüyor.
Rafinerinin kapatılması, Hürmüz Boğazı’ndan geçen sevkiyatın neredeyse durma noktasına gelmesiyle birlikte arz endişelerini artıracağı düşünülüyor.
Brent petrol yüzde 10 yükseldi
Küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri bu boğazdan geçiyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri pazartesi günü yaklaşık yüzde 10 yükseldi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki açısından kritik önemde olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesiyle Avrupa gaz fiyatları haftaya yüzde 20'den fazla artışla başladı.