https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/iran-3-abd-savas-ucagini-dusurduk-dedi-abdden-de-aciklama-geldi-1103938140.html
İran, ‘3 ABD savaş uçağını düşürdük’ dedi, ABD’den de açıklama geldi
İran, ‘3 ABD savaş uçağını düşürdük’ dedi, ABD’den de açıklama geldi
Sputnik Türkiye
İran yönetimi Kuveyt’te düşen ABD uçaklarıyla ilgili “3 ABD uçağını düşürdük” açıklaması yaptı. ABD’den yapılan açıklamada ise ‘uçakların Kuveyt hava savunması tarafından açılan dost ateşi sonucu düştüğü’ söylendi.
2026-03-02T14:33+0300
2026-03-02T14:33+0300
2026-03-02T14:38+0300
dünya
abd
i̇ran
kuveyt
abd büyükelçiliği
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103937929_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_19efdf3b08928161a8ba3d51f58d5bcf.jpg
İran'ın ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne misilleme saldırısında bulunduğu belirtildi. ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılarına karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına devam ediyor.Kuveyt'in başkentinde sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu aktarılırken, görgü tanıkları ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden dumanların yükseldiğini belirtti.Kuveyt basınında da ABD Büyükelçiliği'nin vurulduğuna ilişkin haberler yer aldı. Ardından üç ABD uçağının düştüğü görüntüler yayıldı ve İran’dan “3 ABD uçağını düşürdük” açıklaması geldi.ABD ordusu: Dost ateşi sonucu düştüABD ordusu, 3 savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi sonucu" düştüğünü ve 6 mürettebatın tamamının kurtulduğunu duyurdu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait üç, F-15E Strike Eagle savaş uçağının dost ateşi sonucu düştüğü kaydedildi.ABD savaş uçaklarının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" vurulduğu belirtildi.Altı kişiden oluşan mürettebatın tamamının fırlatma koltuğuyla uçaktan çıktığı, güvenli bir şekilde kurtulduğu ve durumlarının stabil olduğu ifade edildi.Olayın sebebinin araştırıldığı aktarıldı.ABD Büyükelçiliği: Büyükelçiliğe gelmeyinABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkede devam eden füze ve İHA saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına "bulunduğunuz yerde kalın, büyükelçiliğe gelmeyin" uyarısında bulundu.Açıklamada, en alt katta ve pencerelerden uzak bir noktaya sığınılması, dışarı çıkılmaması ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.Büyükelçilik personelinin de bulunduğu yerde sığındığına yer verilen açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/israil-abd-ve-iran-catismasinda-3-gun-hizbullahin-katilmasiyla-catismalar-genisledi-guney-kibrisa-1103921175.html
abd
i̇ran
kuveyt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103937929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3250bb3b45466eaa0d579459892c7ffb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iran, abd uçağı, düştü, f15, kuveyt, son dakika, son dakika haberler, iran abd uçağı vurdu mu, iran haberleri, abd haberleri, savaş haberleri, ortadoğu haberleri
iran, abd uçağı, düştü, f15, kuveyt, son dakika, son dakika haberler, iran abd uçağı vurdu mu, iran haberleri, abd haberleri, savaş haberleri, ortadoğu haberleri
İran, ‘3 ABD savaş uçağını düşürdük’ dedi, ABD’den de açıklama geldi
14:33 02.03.2026 (güncellendi: 14:38 02.03.2026)
İran yönetimi Kuveyt’te düşen ABD uçaklarıyla ilgili “3 ABD uçağını düşürdük” açıklaması yaptı. ABD’den yapılan açıklamada ise ‘uçakların Kuveyt hava savunması tarafından açılan dost ateşi sonucu düştüğü’ söylendi.
İran'ın ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne misilleme saldırısında bulunduğu belirtildi. ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılarına karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına devam ediyor.
Kuveyt'in başkentinde sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu aktarılırken, görgü tanıkları ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden dumanların yükseldiğini belirtti.
Kuveyt basınında da ABD Büyükelçiliği'nin vurulduğuna ilişkin haberler yer aldı. Ardından üç ABD uçağının düştüğü görüntüler yayıldı ve İran’dan “3 ABD uçağını düşürdük” açıklaması geldi.
ABD ordusu: Dost ateşi sonucu düştü
ABD ordusu, 3 savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi sonucu" düştüğünü ve 6 mürettebatın tamamının kurtulduğunu duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait üç, F-15E Strike Eagle savaş uçağının dost ateşi sonucu düştüğü kaydedildi.
ABD savaş uçaklarının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" vurulduğu belirtildi.
Altı kişiden oluşan mürettebatın tamamının fırlatma koltuğuyla uçaktan çıktığı, güvenli bir şekilde kurtulduğu ve durumlarının stabil olduğu ifade edildi.
Olayın sebebinin araştırıldığı aktarıldı.
ABD Büyükelçiliği: Büyükelçiliğe gelmeyin
ABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkede devam eden füze ve İHA saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına "bulunduğunuz yerde kalın, büyükelçiliğe gelmeyin" uyarısında bulundu.
Açıklamada, en alt katta ve pencerelerden uzak bir noktaya sığınılması, dışarı çıkılmaması ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.
Büyükelçilik personelinin de bulunduğu yerde sığındığına yer verilen açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.