İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini açıkladı
İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'nin İran'daki füze depolarını vurmak için Birleşik Krallık'ın askeri üslerini kullanma talebini kabul ettiğini duyurdu. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, Ortadoğu'daki duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Starmer, İran'ın saldırıda bulunduğu ülkelerde yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşı olduğunu belirterek, bu kişileri desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.Kendisinin görevinin İngiliz vatandaşlarının hayatını korumak olduğunu aktaran Starmer şunları kaydetti:Bu kararın, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Starmer, İran'a yönelik saldırılara dahil olmadıklarının, ancak bölgedeki savunma eylemlerine devam edeceklerinin altını çizdi. İngiliz basınına göre ise İngiltere, ABD'ye Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile Fairford'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Üssü'nün kullanımına izin verdi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, Ortadoğu'daki duruma ilişkin bir açıklama yaptı.
Starmer, İran'ın saldırıda bulunduğu ülkelerde yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşı olduğunu belirterek, bu kişileri desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Kendisinin görevinin İngiliz vatandaşlarının hayatını korumak olduğunu aktaran Starmer şunları kaydetti:
İngiliz jetleri, İran'ın saldırılarını başarıyla engelleyen koordineli savunma operasyonlarının parçası olarak havada görev yapmaktadır. Ancak, bu tehdidi durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, yani depolama tesislerinde veya füzeleri ateşlemek için kullanılan fırlatma rampalarında imha etmektir. ABD, bu özel ve sınırlı savunma amaçlı kullanım için İngiliz üslerini kullanma izni talep etmiştir. İran'ın bölgeye füze saldırısı düzenleyerek masum sivilleri öldürmesini, İngiliz vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmasını ve olayla ilgisi olmayan ülkeleri vurmasını önlemek için bu talebi kabul etme kararı aldık.
Bu kararın, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Starmer, İran'a yönelik saldırılara dahil olmadıklarının, ancak bölgedeki savunma eylemlerine devam edeceklerinin altını çizdi.
İngiliz basınına göre ise İngiltere, ABD'ye Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile Fairford'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Üssü'nün kullanımına izin verdi.