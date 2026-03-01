https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/trump-iran-konusmak-istiyor-ben-de-kabul-ettim-1103917615.html

Trump: İran konuşmak istiyor, ben de kabul ettim

ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin Washington ile konuşmak istediğini ve kendisinin bu görüşmeyi kabul ettiğini belirtti. 01.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının görüşmek istediğini ve kendisinin bu talebi kabul ettiğini açıkladı.Trump, The Atlantic gazetesine yaptığı açıklamada "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olanı daha önce vermeliydiler. Çok uzun süre beklediler" dedi. Trump ayrıca İran ile olası görüşmelerin ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi vermeyi reddetti.

