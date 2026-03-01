Türkiye
Trump: İran konuşmak istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran konuşmak istiyor, ben de kabul ettim
ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin Washington ile konuşmak istediğini ve kendisinin bu görüşmeyi kabul ettiğini belirtti.
dünya
i̇ran
washington
donald trump
son dakika
ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının görüşmek istediğini ve kendisinin bu talebi kabul ettiğini açıkladı.Trump, The Atlantic gazetesine yaptığı açıklamada "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olanı daha önce vermeliydiler. Çok uzun süre beklediler" dedi. Trump ayrıca İran ile olası görüşmelerin ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi vermeyi reddetti.
i̇ran
washington
i̇ran, washington, donald trump, son dakika
i̇ran, washington, donald trump, son dakika

Trump: İran konuşmak istiyor, ben de kabul ettim

19:34 01.03.2026 (güncellendi: 19:49 01.03.2026)
ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin Washington ile konuşmak istediğini ve kendisinin bu görüşmeyi kabul ettiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının görüşmek istediğini ve kendisinin bu talebi kabul ettiğini açıkladı.
Trump, The Atlantic gazetesine yaptığı açıklamada "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olanı daha önce vermeliydiler. Çok uzun süre beklediler" dedi.
Trump ayrıca İran ile olası görüşmelerin ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi vermeyi reddetti.
İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
DÜNYA
Öldürüldüğü iddia edilmişti: Ahmedinejad'ın Basın Sözcüsü ilk açıklamayı Sputnik Türkiye'ye yaptı
19:31
