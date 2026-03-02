Türkiye
İncirlik Üssü'nde canlı yayın soruşturması: 5 kişi hakkında karar açıklandı
İncirlik Üssü'nde canlı yayın soruşturması: 5 kişi hakkında karar açıklandı
İncirlik Üssü'nde canlı yayın soruşturması: 5 kişi hakkında karar açıklandı

20:24 02.03.2026
İncirlik Üssü
© AA
İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait görüntülerin canlı yayınlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
28 Şubat’ta İncirlik Üssü görüntülerinin canlı yayınlandığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, 5 kişi gözaltına alındı.
Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen, muhabir Sergen Ölçer, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı'yla çekime izin verdiği belirtilen Ömer Aydoğan, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şartıyla salıverildi.
