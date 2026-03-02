https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/incirlik-ussunde-canli-yayin-sorusturmasi-5-kisi-hakkinda-karar-aciklandi-1103947771.html
İncirlik Üssü'nde canlı yayın soruşturması: 5 kişi hakkında karar açıklandı
28 Şubat’ta İncirlik Üssü görüntülerinin canlı yayınlandığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, 5 kişi gözaltına alındı.Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen, muhabir Sergen Ölçer, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı'yla çekime izin verdiği belirtilen Ömer Aydoğan, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şartıyla salıverildi.
28 Şubat’ta İncirlik Üssü görüntülerinin canlı yayınlandığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, 5 kişi gözaltına alındı.
Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen, muhabir Sergen Ölçer, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı'yla çekime izin verdiği belirtilen Ömer Aydoğan, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şartıyla salıverildi.