İftar vakti düdüklü tencere patladı: Yüzünde 2'nci derece yanıklar oluştu
İftar vakti düdüklü tencere patladı: Yüzünde 2'nci derece yanıklar oluştu
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde iftar için sobada düdüklü tencereyle çorba pişiren 26 yaşındaki 2 çocuk annesi Dilek Şahin, ezan yaklaşınca tencereyi havasını... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
i̇ftar
düdüklü tencere
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Dumanlı köyünde yaşayan 26 yaşındaki Dilek Şahin, 4 gün önce iftar için evdeki sobada düdüklü tencereyle mercimek çorbası pişirdi. Şahin, akşam ezanı vakti yaklaşınca sobanın üzerindeki tencereyi yere koymak istedi.Bu sırada, havasını almadan salladığı tencerenin patlaması sonucu Şahin’in yüzünde ve vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.Komşular 112’yi aradı, Erzurum’a sevk edildiPatlama sesini ve Şahin’in çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Taşlıçay Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Şahin, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.'Ben yandım başkası yanmasın'Tedavisi süren Şahin, patlamanın ardından yaşadıklarını şöyle anlattı:“Ben yandım başkası yanmasın. Tencere patladığında hemen çocuklarıma baktım, onlara bir şey olmamıştı. Kızım, 'Anne yüzüne bak' dedi, yüzüme elimi sürdüğümde et parçası geliyordu, aynaya baktıktan sonra bayılmışım.”Şahin, tencerenin çok eski olmadığını söyledi; çocuklarının sofrada olmasına rağmen zarar görmemesinin ise kendisini teselli ettiğini belirtti.'O ses hâlâ aklımda, gözümün önünden gitmiyor'Olayın etkisinden kurtulamadığını dile getiren Şahin, düdüklü tencere kullanımına ilişkin uyarıda bulundu:“İftar için çorba pişirmiştim, düdüklü tencere sobanın üstündeydi. Yemekleri koymak için aceleyle tencereyi yere bırakacaktım, ezan da okunmak üzereydi. Daha yere koymadan salladım, düdüklü tencere patladı. Düdüklü tencereyi çok dikkatli kullansınlar, havasını alsınlar. Kapı çaldığında bile düdüklü tencerenin sesi geliyor, o ses hala aklımda. Olayın etkisinden kurtulamadım, gözümün önünden hiç gitmiyor.”Çocuklarını çok özlediğini söyleyen Şahin, büyük kızının doğum gününde yanında olamadığı için duygulandı:“Büyük kızımın bugün doğum günü. Yanında olamadığım için çok üzgünüm.”Şahin, çocuklarının yüzünü görünce korktuğunu, bu nedenle görüntülü konuşmakta zorlandığını da anlattı:“Yüzümü görünce korkuyorlar, çocuklarımla görüntülü konuşamıyorum, sürekli 'Anne yanıma gel', 'O yüzündekini çıkar' diyorlar. Allah razı olsun eltim kızlarıma bakıyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/cakmagina-gaz-doldurdugu-tup-patladi-yuzu-yandi-kis-oldugu-icin-hemen-yuzume-kar-tuttum-1103660593.html
