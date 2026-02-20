https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/cakmagina-gaz-doldurdugu-tup-patladi-yuzu-yandi-kis-oldugu-icin-hemen-yuzume-kar-tuttum-1103660593.html

Çakmağına gaz doldurduğu tüp patladı, yüzü yandı: 'Kış olduğu için hemen yüzüme kar tuttum'

Çakmağına gaz doldurduğu tüp patladı, yüzü yandı: 'Kış olduğu için hemen yüzüme kar tuttum'

Sputnik Türkiye

Erzurum'da çakmağına gaz doldurduğu tüpün patlaması sonucu yüzü ve göğsü yanan gencin hastanedeki tedavisi sürüyor. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T12:00+0300

2026-02-20T12:00+0300

2026-02-20T12:00+0300

yaşam

çakmak

yangın

ateş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103661109_0:50:1152:698_1920x0_80_0_0_1db9c90373fde9369c70938d1bd98afc.png

Erzurum'da yaşayan 19 yaşındaki Eren Güngör, 2 gün önce açık alanda çakmak gazı tüpüyle boş çakmağını doldurmak istedi.Gaz doldururken çakmak patladıGaz doldurduğu sırada kaçağı fark edemeyen Güngör'ün çakmağı ateşlemesiyle elindeki tüp patladı. Patlamanın etkisiyle yüzü ve göğsünde ikinci derece yanıklar oluşan Güngör, çevredekilerin yüzüne kar ve su tutmasının ardından Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisine götürüldü.Burada ilk müdahalesi yapılan Güngör'ün hastanenin Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi sürüyor.'Ben yandım, başkaları yanmasın'Güngör, çakmağını doldururken gaz kaçağını fark edemediğini belirterek, "Çakmağı çakınca direkt elimdeki çakmak gazı tüpü patladı. Allah'tan yere fırlattım, sadece yüzüm ve göğsüm yandı. Kış olduğu için hemen yüzüme kar tuttum." dedi.Başına gelen talihsiz olaydan dolayı büyük üzüntü ve pişmanlık yaşadığını ifade eden Güngör, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Bu işlemi yapmak isteyenlere çok dikkatli olmaları çağrısında bulunan Güngör, "Ben yandım, başkaları yanmasın. Sol tarafım bayağı yandı, sağ tarafım ise hafif. Saçlarım, kirpiklerim ve kaşlarım yandı. Bu kadar tehlikeli olacağını beklemiyordum. Patlama anı sürekli gözümün önüne geliyor. Olaydan çok etkilendim." diye konuştu.Bu kış çakmak gazı patlaması sonucu 12 hasta serviste tedavi gördüYanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, yüz ve göğüs bölgesinde alev yanıkları bulunan hastayı yakından takip ettiklerini anlattı.Bu kış sadece çakmak gazı patlaması sonucu 12 hastayı serviste tedavi ettiklerini dile getiren Nohutçu, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/sicak-su-torbasi-patladi-bilseydim-hic-kullanmazdim-kimseye-tavsiye-etmem-1103343984.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çakmak, yangın, ateş