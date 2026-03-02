fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısındayız'

"Sezon başından bu yana tüm tartışmaların dışında kalmayı, yalnızca sahaya ve oyuna odaklanmayı tercih ettik. Provokasyonlara kapılmadan, polemik üretmeden, futbolun konuşulmasını istedik. Bu duruşumuz; yalnızca kulübümüz adına değil, Türk futbolunu düşünerek, Türk futbolunun geleceği için daha adil, daha temiz ve daha saygın bir iklim oluşturma sorumluluğunun gereğiydi. Süreci bugüne kadar Federasyonumuzla temas halinde, gerekli girişimleri yaparak ve yapıcı bir diyalog zemini içerisinde yürüttük. Ancak bu sağduyulu ve sahada kalma irademiz, hakkımızın gasp edilmesine rıza göstereceğimiz anlamına gelmez."