Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/evindeki-dogalgaz-borusunu-kesti-132-yila-kadar-hapis-istemiyle-yargilaniyor-1103941140.html
Evindeki doğalgaz borusunu kesti: 132 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor
Evindeki doğalgaz borusunu kesti: 132 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor
Sputnik Türkiye
Konya'da evindeki doğalgaz borusunu kesip patlamaya neden olan sanığa 132 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T16:44+0300
2026-03-02T16:44+0300
türki̇ye
doğal gaz
doğal gaz patlaması
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088638739_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_06196567ccc58efbc9ea3dbd93589542.jpg
Konya'nın Karatay ilçesinde yaşadığı psikolojik bunalımlardan dolayı evindeki doğalgaz borusunu kesip binada patlamaya neden olan sanık hakkında dava açıldı. Olayda 1'i ağır 12 kişi yaralanmıştı.Gaz hortumunu kesmiştiİddianamede "Eşiyle boşanma aşamasında olan sanığın, yaşadığı sorunlardan dolayı intihar amaçlı evin mutfak bölümündeki doğal gaz ocak fleksiyi (gaz hortumu) kesici aletle kesmesi sonucu dairede biriken gazın patlayarak yangın ve patlamaya sebebiyet verdiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilen iddianamede, olay nedeniyle mağdur ve müştekilerin yaralandığı, evlerinde ve araçlarında zararın meydana geldiği, sanığın oturmuş olduğu binada ağır hasar olduğu, sonrasında binanın belediye tarafından yıkıldığı bildirildi." ifadeleri yer aldı.İddianamede sanığın binada olası bir patlamayı ve insanların zarar görebileceğini öngörmesine rağmen “ne olursa olsun” anlayışıyla doğalgaz borusunu kestiği vurgulandı. Sanığın eylemleri olası kast bazında değerlendirildi.İddianamede sanığın 'kasten yangın çıkarma, bina çökmesine neden olma, yakarak mala zarar verme, olası kastla basit yaralama' suçlarını işlediği açıklandı ve sanık hakkında 63 mağdura yönelik işlenen "basit yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından 28 yıl 2 aydan 132 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/sozlesmedeki-tufe-detayi-kiraciyi-kurtardi-mahkeme-ev-sahibini-haksiz-buldu--1103798112.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088638739_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6268e4e0290dc94a135a55a935ff37c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
doğal gaz, doğal gaz patlaması, ceza
doğal gaz, doğal gaz patlaması, ceza

Evindeki doğalgaz borusunu kesti: 132 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

16:44 02.03.2026
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
© AA
Abone ol
Konya'da evindeki doğalgaz borusunu kesip patlamaya neden olan sanığa 132 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.
Konya'nın Karatay ilçesinde yaşadığı psikolojik bunalımlardan dolayı evindeki doğalgaz borusunu kesip binada patlamaya neden olan sanık hakkında dava açıldı. Olayda 1'i ağır 12 kişi yaralanmıştı.

Gaz hortumunu kesmişti

İddianamede "Eşiyle boşanma aşamasında olan sanığın, yaşadığı sorunlardan dolayı intihar amaçlı evin mutfak bölümündeki doğal gaz ocak fleksiyi (gaz hortumu) kesici aletle kesmesi sonucu dairede biriken gazın patlayarak yangın ve patlamaya sebebiyet verdiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilen iddianamede, olay nedeniyle mağdur ve müştekilerin yaralandığı, evlerinde ve araçlarında zararın meydana geldiği, sanığın oturmuş olduğu binada ağır hasar olduğu, sonrasında binanın belediye tarafından yıkıldığı bildirildi." ifadeleri yer aldı.
İddianamede sanığın binada olası bir patlamayı ve insanların zarar görebileceğini öngörmesine rağmen “ne olursa olsun” anlayışıyla doğalgaz borusunu kestiği vurgulandı. Sanığın eylemleri olası kast bazında değerlendirildi.
İddianamede sanığın 'kasten yangın çıkarma, bina çökmesine neden olma, yakarak mala zarar verme, olası kastla basit yaralama' suçlarını işlediği açıklandı ve sanık hakkında 63 mağdura yönelik işlenen "basit yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından 28 yıl 2 aydan 132 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
kira sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
EKONOMİ
Sözleşmedeki 'TÜFE' detayı kiracıyı kurtardı: Mahkeme ev sahibini haksız buldu
25 Şubat, 13:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала