Evindeki doğalgaz borusunu kesti: 132 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Konya'da evindeki doğalgaz borusunu kesip patlamaya neden olan sanığa 132 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşadığı psikolojik bunalımlardan dolayı evindeki doğalgaz borusunu kesip binada patlamaya neden olan sanık hakkında dava açıldı. Olayda 1'i ağır 12 kişi yaralanmıştı.Gaz hortumunu kesmiştiİddianamede "Eşiyle boşanma aşamasında olan sanığın, yaşadığı sorunlardan dolayı intihar amaçlı evin mutfak bölümündeki doğal gaz ocak fleksiyi (gaz hortumu) kesici aletle kesmesi sonucu dairede biriken gazın patlayarak yangın ve patlamaya sebebiyet verdiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilen iddianamede, olay nedeniyle mağdur ve müştekilerin yaralandığı, evlerinde ve araçlarında zararın meydana geldiği, sanığın oturmuş olduğu binada ağır hasar olduğu, sonrasında binanın belediye tarafından yıkıldığı bildirildi." ifadeleri yer aldı.İddianamede sanığın binada olası bir patlamayı ve insanların zarar görebileceğini öngörmesine rağmen “ne olursa olsun” anlayışıyla doğalgaz borusunu kestiği vurgulandı. Sanığın eylemleri olası kast bazında değerlendirildi.İddianamede sanığın 'kasten yangın çıkarma, bina çökmesine neden olma, yakarak mala zarar verme, olası kastla basit yaralama' suçlarını işlediği açıklandı ve sanık hakkında 63 mağdura yönelik işlenen "basit yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından 28 yıl 2 aydan 132 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

