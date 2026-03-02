https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/erdogandan-diplomasi-trafigi-kalici-baris-icin-diplomasiye-firsat-verilmesinin-onemli--1103947094.html

Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Kalıcı barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli

Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Kalıcı barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğinde son olarak NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü. Erdoğan, İletişim Başkanlığı'na göre 'Türkiye'nin bölgedeki... 02.03.2026

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 'NATO’nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler' ele alındı. İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklaması şöyle: Merz ile görüşmeErdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.Bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.

