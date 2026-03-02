Türkiye
Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Kalıcı barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli
Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Kalıcı barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğinde son olarak NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü. Erdoğan, İletişim Başkanlığı'na göre 'Türkiye'nin bölgedeki...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 'NATO’nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler' ele alındı. İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklaması şöyle: Merz ile görüşmeErdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.Bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/israil-abd-ve-iran-catismasinda-3-gun-hizbullahin-katilmasiyla-catismalar-genisledi-guney-kibrisa-1103921175.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğinde son olarak NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü. Erdoğan, İletişim Başkanlığı'na göre 'Türkiye'nin bölgedeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu' belirtti.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler kapsamında, ABD, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Kuveytli mevkidaşları ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefonda görüştü.
Görüşmede, 'NATO’nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler' ele alındı.
İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklaması şöyle:
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin bölgemizdeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü, Türkiye’nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını ifade etti.
Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Rutte de NATO olarak 360 derece bakış açısıyla müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Merz ile görüşme

Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.
Bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.
