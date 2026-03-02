https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/enflasyon-rakamlari-ne-zaman-saat-kacta-aciklanacak-1103931455.html

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye şubat ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Gözler Türkiye İstatistik Kurumuna çevrilmişken vatandaşlar da tarihe odaklanmış durumda... Binlerce kişi... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-02T13:34+0300

2026-03-02T13:34+0300

2026-03-02T13:34+0300

ekonomi̇

tüi̇k

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

enflasyon

kira

kira artış oranı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099872149_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_23405c2eb982ea73e00b6c4f027ac699.png

Milyonların gündeminde enflasyon rakamları var. TÜİK şubat ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıklayacak ve faiz indirimi olup olmayacağı da bu verilerle şekillenecek. Vatandaşlar net tarihi öğrenmek adına "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart Salı günü açıklanacak. TÜİK oranları saat 10.00'da duyuracak.AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre şubat ayında enflasyonun yüzde 2.87 gelmesi bekleniyor. Yıllık enflasyonun ise 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Kira artış zammı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır?Kira artış oranı hesaplama Mart ayı için araştırmalar başladı. Şubat ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafında açıklanacak ve enflasyon rakamları sonrası TEFE - TÜFE verileri belli olup yeni ayın kira zammı da netlik kazanacak. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı Mart ayı için sorgulanıyor. Peki, 2026 Mart kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, son durum…Mart ayı kira artış oranı ne kadar?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da belli olacak. Mart ayı kira artış oranı da 3 Mart'ta netlik kazanacak.Şubat ayı kira zammı ne kadar olmuştu?Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 33,98 olarak belirlendi.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 33,98 oldu.Kira zammı nasıl hesaplanır?Kira artışı hesaplanırken yasal olarak uygulanabilecek en yüksek zam oranı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır.Hesaplama yapılırken mevcut kira bedeli, açıklanan bu oranla çarpılır ve çıkan sonuç ana paraya eklenir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/ekonomist-topkurulu-uzayan-savas-abd-ekonomisine-buyuk-darbe-indirecektir-1103932715.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mart 2026 kira artış oranı, şubat 2026 kira artış oranı, tüik, tuik