Eğitim Sen duyurdu: İstanbul'da öğretmenler iş bırakıyor

Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmenlere yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla İstanbul’daki tüm okullarda bir günlük iş bırakma kararı... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul’da öğretmenler, yarın okullarda 1 günlük iş bırakma kararı aldı.Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı açıklamada “Öğretmen sahipsiz değildir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep etmek ve bugünkü menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimiz Fatma Nur Çelik’i uğurlamak için yarın İstanbul’daki tüm okullarımızda bir günlük iş bırakma kararı aldık” ifadelerini kullandı.Hayatını kaybeden öğretmen için rahmet dileyen Geylan, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

